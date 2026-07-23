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Αποστολάκη: Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, το ETCS δεν λειτουργεί στους ελληνικούς σιδηροδρόμους
Πολιτική
18:59 - 23 Ιουλ 2026

Αποστολάκη: Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, το ETCS δεν λειτουργεί στους ελληνικούς σιδηροδρόμους

Reporter.gr Newsroom
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Σε παραδοχή - σοκ υποχρεώθηκε ο Διευθύνοντας Σύμβουλος των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος» ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των συρμών (ETCS) δεν λειτουργεί σήμερα, τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, απαντώντας σε ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη κατά την ακρόαση των προτεινομένων για τον διορισμό του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος» Χρήστο Παληό να διευκρινίσει πού λειτουργεί σήμερα το ETCS και, μετά την αρχική απάντηση ότι το σύστημα είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό, επέμεινε να πληροφορηθεί πού ακριβώς βρίσκεται σε λειτουργία αυτή τη στιγμή. Η απάντηση ήταν ότι «Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS», καθώς, όπως ανέφερε, είναι εγκατεστημένο, λειτουργικό και αδειοδοτημένο σε ορισμένα σημεία, αλλά δε λειτουργεί!»

Σημειώνεται ότι το ETCS είναι το ευρωπαϊκό σύστημα σηματοδότησης και αυτόματης πέδησης, το οποίο παρακολουθεί συνεχώς την ταχύτητα και τη θέση των τρένων και μπορεί να επεμβαίνει αυτόματα, ακινητοποιώντας έναν συρμό σε περίπτωση παραβίασης ερυθρού σηματοδότη ή υπερβολικής ταχύτητας.

Παράλληλα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την επιλογή της νέας διοίκησης των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος» εκτός της προβλεπόμενης από τον ν. 5026/23 διαδικασίας για τις διοικήσεις φορέων του Δημοσίου, «με βάση την παλιά και γνωστή μέθοδο των πολιτικών και κομματικών φίλων.», όπως σημείωσε.

Έκανε δε ειδική αναφορά στη διπλή ιδιότητα του κ. Παληού την περίοδο 2019 - 2023, τόσο ως Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ όσο και Συμβούλου Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας επί θητείας Κ. Αγοραστού. «Μένω έκπληκτη με την έλλειψη της ελάχιστης συντριβής ενός ανθρώπου με ένα τόσο βεβαρημένο βιογραφικό, ο οποίος αντί να αποσυρθεί από τα δημόσια πράγματα ύστερα από τόσες κραυγαλέες αποτυχίες και από όσα ακολουθήσαν τη διπλή του θητεία, επιμένει και βρίσκει κομματική στήριξη για να παραμείνει σε αυτό το πεδίο.

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