Γκιλφόιλ: Έτοιμες οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν αξιόπιστο φυσικό αέριο στην ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου

Η πρέσβης των ΗΠΑ σημειώνει ότι η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της νομοθεσίας RePowerEU, με στόχο τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027, αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.
Πιο αναλυτικά η ανάρτηση στο Χ της Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρει: «Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι ο τερματισμός της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα. Η υιοθέτηση της νομοθεσίας RePowerEU από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027, αποτελεί ένα βήμα προς αυτόν τον στόχο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν περισσότερο αξιόπιστο φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους μας μέσω έργων όπως ο Vertical Corridor, που θα αξιοποιήσει την αμερικανική και ελληνική υποδομή για να αναπτύξει τις οικονομίες μας και να τροφοδοτήσει το μέλλον».
.@POTUS has made clear that ending Europe’s reliance on Russian energy is a priority. The European Union’s adoption of RePowerEU legislation to end all Russian gas imports by fall of 2027 is a step toward that goal. The United States stands ready to supply more reliable gas to…— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 28, 2026