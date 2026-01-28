Γκιλφόιλ: Έτοιμες οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν αξιόπιστο φυσικό αέριο στην ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου

Η μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα για τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως τόνισε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο «Χ».

Η πρέσβης των ΗΠΑ σημειώνει ότι η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της νομοθεσίας RePowerEU, με στόχο τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027, αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση στο Χ της Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρει: «Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι ο τερματισμός της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα. Η υιοθέτηση της νομοθεσίας RePowerEU από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027, αποτελεί ένα βήμα προς αυτόν τον στόχο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν περισσότερο αξιόπιστο φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους μας μέσω έργων όπως ο Vertical Corridor, που θα αξιοποιήσει την αμερικανική και ελληνική υποδομή για να αναπτύξει τις οικονομίες μας και να τροφοδοτήσει το μέλλον».