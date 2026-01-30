ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Playoffs Europa League: Με Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός - Αναλυτικά τα ζευγάρια
Ειδήσεις
14:45 - 30 Ιαν 2026

Playoffs Europa League: Με Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός - Αναλυτικά τα ζευγάρια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η φάση League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (29/1), με οκτώ ομάδες να εξασφαλίζουν απευθείας την πρόκρισή τους στους «16» και άλλες 16 ομάδες να διεκδικούν τα υπόλοιπα οκτώ εισιτήρια μέσω των playoffs, προκειμένου να βρεθούν ένα βήμα πριν από τα προημιτελικά.

Μεταξύ των ομάδων που συνεχίζουν βρίσκονται ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Από την κλήρωση των playoffs, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1), προέκυψε ότι ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα, ενώ ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν.

Τα πρώτα παιχνίδια των playoffs έχουν προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου (στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 17-24), ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 26 Φεβρουαρίου (στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 9-16). Στη συνέχεια, η φάση των «16» θα ξεκινήσει με τους πρώτους αγώνες στις 12 Μαρτίου και τις ρεβάνς στις 19 Μαρτίου.

Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε 17ος και ο Παναθηναϊκός 20ός, γεγονός που σημαίνει ότι τα πρώτα τους παιχνίδια θα διεξαχθούν εντός έδρας -στην Τούμπα και το ΟΑΚΑ αντίστοιχα- ενώ οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των αντιπάλων τους.

Ζευγάρια playoffs:

  • Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

  • ΠΑΟΚ – Θέλτα

  • Σέλτικ – Στουτγκάρδη

  • Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος

  • Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ

  • Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ

  • Μπραν – Μπολόνια

  • Λιλ – Ερυθρός Αστέρας

Ζευγάρια φάσης των «16»:

  • (Σέλτικ ή Λουντογκόρετς) / (Στουτγκάρδη ή Φερεντσβάρος) VS (Πόρτο ή Μπράγκα)

  • (Φενέρμπαχτσε ή Παναθηναϊκός) / (Νότιγχαμ ή Πλζεν) VS (Μίντιλαντ ή Μπέτις)

  • (Ντινάμο Ζάγκρεμπ ή Μπραν) / (Γκενκ ή Μπολόνια) VS (Φράιμπουργκ ή Ρόμα)

  • (ΠΑΟΚ ή Λιλ) / (Ερυθρός Αστέρας ή Θέλτα) VS (Λιόν ή Άστον Βίλα)

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Φοιτητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα κατά του ICE στη Μινεσότα
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Φοιτητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα κατά του ICE στη Μινεσότα

Βράβευση της ALTUS-LSA από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)
Επιχειρήσεις

Βράβευση της ALTUS-LSA από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)

Νέα απεργία στα ταξί στις 3 και 4 Φεβρουαρίου - Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Νέα απεργία στα ταξί στις 3 και 4 Φεβρουαρίου - Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ανδρέας Πιστιόλης στο Allwyn Game Time για τον Ομπράντοβιτς και τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ο Ανδρέας Πιστιόλης στο Allwyn Game Time για τον Ομπράντοβιτς και τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.

Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, μεγάλος στόχος ο Ομπράντοβιτς
Ειδήσεις

Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, μεγάλος στόχος ο Ομπράντοβιτς

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό
Magazino

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/08/2026 - 17:03

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 16:44

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:36

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον πατέρα του

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:21

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 15:52

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:45

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:22

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 14:54

IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:45

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αυτοδιοίκηση
12/08/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνει» ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα (12/8) τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:20

Πρώτο τεστ για τον Μπέρναμ: Προεδρεύει σε έκτακτη σύσκεψη, καθώς η Βρετανία πλήττεται από ακραίο καύσωνα

Οικονομία
12/08/2026 - 14:15

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:03

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (13/8) - Σε ύψιστη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 13:54

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:45

Τελείωσε ο μήνας του μέλιτος του Μαμντάνι με τη Νέα Υόρκη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/08/2026 - 13:40

ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για την καταγραφή των αγροτικών ζημιών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:37

Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 13:22

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent

Ακίνητα
12/08/2026 - 13:14

Η διαδικασία για τη διόρθωση εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη» λόγω χρησικτησίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/08/2026 - 12:54

easyJet: Εξοπλίζει τους πιλότους με νέα εφαρμογή για μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων

Πολιτική
12/08/2026 - 12:43

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν τραπεζικό τομέα που να μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:43

ΥΠΕΝ - Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση - Η τράπεζα Πειραιώς Ανάδοχος Αποκατάστασης

Πολιτική
12/08/2026 - 12:37

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12/08/2026 - 12:30

ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Η νέα σελίδα μιας ελληνικής εταιρείας 130 ετών με το βλέμμα στη νέα διατροφή

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 12:03

Χρηματιστήριο: Ενδιαφέρον για positioning ενόψει του MSCI August Index Review

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:02

Σαρακήνικο: Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δίνει ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:55

Έκλειψη Ηλίου: «Πυρετός» σε Ισπανία και Ισλανδία για το σπάνιο φαινόμενο

Πολιτική
12/08/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/08/2026 - 11:38

ΕΤΑΔ: Σε διαγωνισμό η αποκατάσταση και ανάδειξη του Αχιλλείου στην Κέρκυρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ