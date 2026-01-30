Playoffs Europa League: Με Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός - Αναλυτικά τα ζευγάρια

Μεταξύ των ομάδων που συνεχίζουν βρίσκονται ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Από την κλήρωση των playoffs, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1), προέκυψε ότι ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα, ενώ ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν.
Τα πρώτα παιχνίδια των playoffs έχουν προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου (στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 17-24), ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 26 Φεβρουαρίου (στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 9-16). Στη συνέχεια, η φάση των «16» θα ξεκινήσει με τους πρώτους αγώνες στις 12 Μαρτίου και τις ρεβάνς στις 19 Μαρτίου.
Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε 17ος και ο Παναθηναϊκός 20ός, γεγονός που σημαίνει ότι τα πρώτα τους παιχνίδια θα διεξαχθούν εντός έδρας -στην Τούμπα και το ΟΑΚΑ αντίστοιχα- ενώ οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των αντιπάλων τους.
Ζευγάρια playoffs:
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Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν
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ΠΑΟΚ – Θέλτα
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Σέλτικ – Στουτγκάρδη
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Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος
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Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ
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Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ
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Μπραν – Μπολόνια
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Λιλ – Ερυθρός Αστέρας
Ζευγάρια φάσης των «16»:
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(Σέλτικ ή Λουντογκόρετς) / (Στουτγκάρδη ή Φερεντσβάρος) VS (Πόρτο ή Μπράγκα)
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(Φενέρμπαχτσε ή Παναθηναϊκός) / (Νότιγχαμ ή Πλζεν) VS (Μίντιλαντ ή Μπέτις)
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(Ντινάμο Ζάγκρεμπ ή Μπραν) / (Γκενκ ή Μπολόνια) VS (Φράιμπουργκ ή Ρόμα)
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(ΠΑΟΚ ή Λιλ) / (Ερυθρός Αστέρας ή Θέλτα) VS (Λιόν ή Άστον Βίλα)