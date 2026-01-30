Playoffs Europa League: Με Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός - Αναλυτικά τα ζευγάρια

Η φάση League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (29/1), με οκτώ ομάδες να εξασφαλίζουν απευθείας την πρόκρισή τους στους «16» και άλλες 16 ομάδες να διεκδικούν τα υπόλοιπα οκτώ εισιτήρια μέσω των playoffs, προκειμένου να βρεθούν ένα βήμα πριν από τα προημιτελικά.

Μεταξύ των ομάδων που συνεχίζουν βρίσκονται ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Από την κλήρωση των playoffs, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1), προέκυψε ότι ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα, ενώ ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν.

Τα πρώτα παιχνίδια των playoffs έχουν προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου (στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 17-24), ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 26 Φεβρουαρίου (στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 9-16). Στη συνέχεια, η φάση των «16» θα ξεκινήσει με τους πρώτους αγώνες στις 12 Μαρτίου και τις ρεβάνς στις 19 Μαρτίου.

Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε 17ος και ο Παναθηναϊκός 20ός, γεγονός που σημαίνει ότι τα πρώτα τους παιχνίδια θα διεξαχθούν εντός έδρας -στην Τούμπα και το ΟΑΚΑ αντίστοιχα- ενώ οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των αντιπάλων τους.

Ζευγάρια playoffs:

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

ΠΑΟΚ – Θέλτα

Σέλτικ – Στουτγκάρδη

Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος

Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ

Μπραν – Μπολόνια

Λιλ – Ερυθρός Αστέρας

Ζευγάρια φάσης των «16»: