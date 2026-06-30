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Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:32 - 30 Ιουν 2026

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Το Λαϊκό Λαχείο ανέδειξε τέσσερις μεγάλους νικητές τους περασμένους δύο μήνες, με κάθε έναν από τους υπερτυχερούς να κερδίζει από 250.000. Συγκεκριμένα, κατά τον Μάιο και τον Ιούνιο, οι 4 τυχεροί προμηθεύτηκαν τους λαχνούς τους από λαχειοπώλες σε Αττική, Βόλο, Ιωάννινα και Καβάλα και είδαν την τύχη να τους χαμογελά.

Παράλληλα, στο ίδιο χρονικό διάστημα, το Λαϊκό Λαχείο ανέδειξε και 2042 νικητές που κέρδισαν έπαθλα από 100 έως και 15.000 ευρώ.

Στην 26η κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 19:00, οι παίκτες του Λαϊκού Λαχείου διεκδικούν συνολικά κέρδη έως και 2 εκατ. ευρώ.

Το παιχνίδι της Allwyn δίνει και 50% πιθανότητες για κέρδη τουλάχιστον 10 ευρώ στην πεντάδα, εφόσον ο μονός ή ο ζυγός λήγοντας του λαχνού, είναι αντίστοιχος με το τελευταίο ψηφίο του Μεγάλου Λαχνού της κλήρωσης.

Τα μικρότερα κέρδη

Εκτός από το μεγάλο έπαθλο του τρίδυμου λαχνού, η κλήρωση της Τετάρτης θα μοιράσει στους παίκτες του Λαϊκού Λαχείου και άλλα, μικρότερα έπαθλα. Από 15.000 ευρώ θα κερδίσουν οι λαχνοί που διαθέτουν τον ίδιο αριθμό με τον Μεγάλο Λαχνό σε όλες τις άλλες σειρές, εκτός από τον τρίδυμο. Από τους υπόλοιπους 139 λαχνούς κάθε σειράς που προκύπτουν αυτόματα, τα κέρδη κυμαίνονται από 50 έως 5.000 ευρώ.

Οι παίκτες του Λαϊκού Λαχείου μπορούν να προμηθεύονται τους λαχνούς τους μέσω του δικτύου καταστημάτων Allwyn και των λαχειοπωλών σε όλη την Ελλάδα, με κόστος 10 ευρώ ανά πεντάδα και 2 ευρώ ανά λαχνό.

Δυνατότητα εκτυπωμένης μορφής

Διαθέσιμη για την κλήρωση της Τετάρτης είναι και η εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας. Στα καταστήματα Allwyn, οι παίκτες του Λαϊκού Λαχείου μπορούν να διαλέξουν συγκεκριμένο λήγοντα από το μηδέν έως το εννιά, συγκεκριμένη χιλιάδα, τον συνδυασμό λήγοντα και χιλιάδας, καθώς και τον τυχαίο μονό ή ζυγό λήγοντα.

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