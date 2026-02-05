Σοβαρό τροχαίο στο ΒΟΑΚ: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες
17:11 - 05 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Μία νεκρή και τρεις τραυματίες ήταν ο απολογισμός σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του κόμβου Πλατανιά, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα, στα οποία εγκλωβίστηκαν οι επιβαίνοντες. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ οι τρεις τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων, καθώς και συνεργεία της Τροχαίας, τα οποία προχώρησαν σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας λόγω της διακοπής της οδικής ροής.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται στο πλαίσιο προανάκρισης που διενεργούν οι αρμόδιες Αρχές.

Παράλληλα, αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο περιέγραψε τις πρώτες δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση των οχημάτων.

