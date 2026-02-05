Λαγκάρντ: Τάσεις σταθεροποίησης στον πληθωρισμό – Παρακολουθούμε τις κινήσεις του ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια, εκτιμώντας – όπως σημείωσε η επικεφαλής της, Κριστίν Λαγκάρντ – ότι ο πληθωρισμός οδεύει προς σταθεροποίηση στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, σε ένα περιβάλλον αυξημένης παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τη νομισματική πολιτική, η Κριστίν Λαγκάρντ υπογράμμισε, ακόμη, την ανθεκτικότητα της οικονομίας της ευρωζώνης και την ανάγκη για προσεκτικές, απολύτως εξαρτώμενες από τα εκάστοτε δεδομένα αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.

Σταθεροποίηση του πληθωρισμού

Όπως είπε η κα Λαγκάρντ, η επικαιροποιημένη αξιολόγηση του ΔΣ της ΕΚΤ επιβεβαιώνει ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Η οικονομία παραμένει ανθεκτική σε ένα απαιτητικό παγκόσμιο περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, η χαμηλή ανεργία, οι ισχυροί ισολογισμοί του ιδιωτικού τομέα, η σταδιακή υλοποίηση δημόσιων δαπανών για άμυνα και υποδομές και τα υποστηρικτικά αποτελέσματα των προηγούμενων μειώσεων επιτοκίων στηρίζουν την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στην παγκόσμια εμπορική πολιτική και των γεωπολιτικών εντάσεων.

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Θα ακολουθήσουμε μια προσέγγιση εξαρτώμενη από τα δεδομένα και συνεδρίαση προς συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Ειδικότερα, οι αποφάσεις μας για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγηση των προοπτικών του πληθωρισμού και των κινδύνων που τις περιβάλλουν, υπό το φως των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της ισχύος της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οικονομική δραστηριότητα

Η Κριστίν Λαγκάρντ αναφέρθηκε στα στοιχεία της Eurostat, λέγοντας ότι «σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2025».

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε πως η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στις υπηρεσίες, ιδίως στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών, ενώ μεταποίηση παρέμεινε ανθεκτική, παρά τις πιέσεις από το παγκόσμιο εμπόριο και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Παράλληλα, η δυναμική στον κατασκευαστικό κλάδο ενισχύεται, υποστηριζόμενη και από τις δημόσιες επενδύσεις.

Σε σχέση με την αγορά εργασίας, η κα Λαγκάρντ εξήγησε ότι συνεχίζει να στηρίζει τα εισοδήματα, αν και η ζήτηση για εργασία έχει επιβραδυνθεί περαιτέρω. Η ανεργία διαμορφώθηκε στο 6,2% τον Δεκέμβριο, από 6,3% τον Νοέμβριο. Η αύξηση των εισοδημάτων από εργασία, σε συνδυασμό με τη μείωση του ποσοστού αποταμίευσης των νοικοκυριών, αναμένεται να ενισχύσει την ιδιωτική κατανάλωση.

Την ίδια στιγμή, οι κρατικές δαπάνες για άμυνα και υποδομές θα συμβάλουν επίσης στην εγχώρια ζήτηση, σύμφωνα με το ΔΣ της ΕΚΤ, ενώ οι επιχειρηματικές επενδύσεις αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω. Μάλιστα, οι έρευνες δείχνουν – όπως σημείωσε η επικεφαλής της Τράπεζας – ότι οι επιχειρήσεις επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες.

Εν τω μεταξύ, το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει δύσκολο, λόγω των υψηλότερων δασμών και του ισχυρότερου ευρώ κατά το τελευταίο έτος.

Προτάσεις προς τις κυβερνήσεις και ενοποίηση κεφαλαιαγορών

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες αυτές, το ΔΣ της ΕΚΤ υπογραμμίζει – όπως είπε η κα Λαγκάρντ – την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ζώνης του ευρώ και της οικονομίας της στο παρόν γεωπολιτικό πλαίσιο.

«Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική, στις στρατηγικές επενδύσεις και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη. Η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της Ενιαίας Αγοράς παραμένει κρίσιμη.

Είναι, επίσης, ζωτικής σημασίας να προωθηθεί περαιτέρω η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών, με την ολοκλήρωση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων και της τραπεζικής ένωσης εντός φιλόδοξου χρονοδιαγράμματος, καθώς και να υιοθετηθεί άμεσα ο κανονισμός για τη θέσπιση του ψηφιακού ευρώ», σημείωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Πληθωρισμός

Αναλυτική αναφορά και στον πληθωρισμό έκανε η πρόεδρος της ΕΚΤ, αναφέροντας ότι:

Ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 1,7% τον Ιανουάριο, από 2,0% τον Δεκέμβριο και 2,1% τον Νοέμβριο.

Ο πληθωρισμός ενέργειας μειώθηκε στο -4,1%, από -1,9% τον Δεκέμβριο και -0,5% τον Νοέμβριο.

Ο πληθωρισμός των τροφίμων αυξήθηκε στο 2,7%, από 2,5% τον Δεκέμβριο και 2,4% τον Νοέμβριο.

Ο πληθωρισμός εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων υποχώρησε στο 2,2%, από 2,3% τον Δεκέμβριο και 2,4% τον Νοέμβριο. Ο πληθωρισμός αγαθών αυξήθηκε οριακά στο 0,4%.

Ο πληθωρισμός υπηρεσιών μειώθηκε στο 3,2%, από 3,4% τον Δεκέμβριο και 3,5% τον Νοέμβριο.

«Οι δείκτες υποκείμενου πληθωρισμού έχουν μεταβληθεί ελάχιστα τους τελευταίους μήνες και παραμένουν συμβατοί με τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Η αύξηση των διαπραγματευμένων μισθών και οι προοπτικοί δείκτες, όπως ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ και οι έρευνες για τις μισθολογικές προσδοκίες, δείχνουν περαιτέρω επιβράδυνση του κόστους εργασίας. Ωστόσο, η συμβολή στις συνολικές μισθολογικές αυξήσεις από πληρωμές πέραν των διαπραγματευμένων μισθών παραμένει αβέβαιη.

Οι περισσότερες μετρήσεις των μακροπρόθεσμων πληθωριστικών προσδοκιών εξακολουθούν να κινούνται γύρω στο 2%, στηρίζοντας τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού κοντά στον στόχο μας», σημείωσε ακόμη.

Εκτίμηση κινδύνων

Στα ρίσκα, η Κριστίν Λαγκάρντ επεσήμανε το ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον πολιτικής με το οποίο εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπη η ευρωζώνη και ανέφερε πως μία νέα αύξηση της αβεβαιότητας θα μπορούσε να επιβαρύνει τη ζήτηση και η επιδείνωση του κλίματος στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσε επίσης να αποδυναμώσει τη ζήτηση.

Την ίδια στιγμή, περαιτέρω τριβές στο διεθνές εμπόριο ενδέχεται:

να διαταράξουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες,

να μειώσουν τις εξαγωγές και

να αποδυναμώσουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις

Ωστόσο, η βασική πηγή αβεβαιότητας – σύμφωνα με την ΕΚΤ – παραμένουν οι γεωπολιτικές εντάσεις και ιδίως ο αδικαιολόγητος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Οι ευκαιρίες

Αντίθετα, οι προγραμματισμένες δαπάνες για άμυνα και υποδομές, μαζί με την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την παραγωγικότητα και νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ, θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη περισσότερο από το αναμενόμενο, μέσω θετικών επιδράσεων στην επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη. Νέες εμπορικές συμφωνίες και η βαθύτερη ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς θα μπορούσαν επίσης να ενισχύσουν την ανάπτυξη πέραν των τρεχουσών εκτιμήσεων, σύμφωνα με τα όσα είπε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Σενάρια για τον πληθωρισμό

Σε αυτές της συνθήκες, ωστόσο, οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συνεχίζουν να είναι αβέβαιες, λόγω του ασταθούς παγκόσμιου περιβάλλοντος πολιτικής.

Στους παράγοντες που θα μπορούσαν να μειώσουν τον πληθωρισμό η κα Λαγκάρντ ανέφερε:

Το ενδεχόμενο οι δασμοί να μειώσουν τη ζήτηση για εξαγωγές της ζώνης του ευρώ περισσότερο από το αναμενόμενο και οι χώρες με πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα να αυξήσουν περαιτέρω τις εξαγωγές τους προς τη ζώνη του ευρώ.

Ένα ισχυρότερο ευρώ σε συνδυασμό με πιο ασταθείς και επιφυλακτικές χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τη ζήτηση και, κατ’ επέκταση, να μειώσουν τον πληθωρισμό.

Από την άλλη, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να διογκωθεί:

Αν υπάρξει διατηρήσιμη άνοδος των τιμών ενέργειας ή αν ο μεγαλύτερος κατακερματισμός των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων αυξήσει τις τιμές εισαγωγών, περιορίσει την προσφορά κρίσιμων πρώτων υλών και εντείνει τους περιορισμούς παραγωγικής ικανότητας στη ζώνη του ευρώ.

Αν η αύξηση των μισθών επιβραδυνθεί πιο αργά, ο πληθωρισμός υπηρεσιών μπορεί να αποκλιμακωθεί αργότερα από το αναμενόμενο.

Η προγραμματισμένη αύξηση των δαπανών για άμυνα και υποδομές θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και η ευρύτερη κλιματική και περιβαλλοντική κρίση, θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές των τροφίμων περισσότερο από το αναμενόμενο.

Χρηματοπιστωτικές και νομισματικές συνθήκες

«Τα επιτόκια της αγοράς έχουν υποχωρήσει από την προηγούμενη συνεδρίασή μας, ενώ οι παγκόσμιες εμπορικές και γεωπολιτικές εντάσεις αύξησαν προσωρινά τη μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα τραπεζικά επιτόκια δανεισμού για τις επιχειρήσεις αυξήθηκαν οριακά στο 3,6% τον Δεκέμβριο, από 3,5% τον Νοέμβριο, όπως και το κόστος έκδοσης χρέους μέσω των αγορών. Το μέσο επιτόκιο νέων στεγαστικών δανείων παρέμεινε σταθερό στο 3,3% τον Δεκέμβριο.

Ο τραπεζικός δανεισμός προς τις επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,0% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, μετά από 3,1% τον Νοέμβριο και 2,9% τον Οκτώβριο. Η έκδοση εταιρικών ομολόγων αυξήθηκε κατά 3,4% τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα τραπεζικού δανεισμού της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ, η ζήτηση πιστώσεων από τις επιχειρήσεις αυξήθηκε ελαφρώς το τέταρτο τρίμηνο, κυρίως για χρηματοδότηση αποθεμάτων και κεφαλαίου κίνησης. Παράλληλα, τα κριτήρια χορήγησης επιχειρηματικών δανείων αυστηροποιήθηκαν εκ νέου.

Ο στεγαστικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 3,0%, από 2,9% τον Νοέμβριο και 2,8% τον Οκτώβριο, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης για δάνεια και τη χαλάρωση των πιστωτικών κριτηρίων.», είπε η κα Λαγκάρντ στην ομιλία της.