Ο Τραμπ κάνει τον απολογισμό του – «Θα καταλήξω στον Παράδεισο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «πιθανότατα θα πάει στον Παράδεισο», σε ακόμη μία δημόσια τοποθέτηση όπου αναφέρθηκε στη ζωή, το έργο του — και, εμμέσως, στη δική του υστεροφημία.

Μιλώντας την Πέμπτη στο National Prayer Breakfast στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην αυστηρή πολιτική του για τη μετανάστευση, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις αλλά και εκτεταμένη δημοσιότητα τις τελευταίες εβδομάδες, ιδιαίτερα στη Μινεάπολη. Η καταστολή, που χαρακτηρίζεται από επικριτές ως πρωτοφανής και σε ορισμένες περιπτώσεις παράνομη, έχει οδηγήσει χιλιάδες παράτυπους μετανάστες εκτός της χώρας.

Ο πρόεδρος φάνηκε να παρουσιάζει την πολιτική αυτή ως απόδειξη της «καλής του πράξης», λέγοντας πως έχει απομακρύνει εγκληματικά στοιχεία από τις ΗΠΑ — στοιχείο που, κατά τον ίδιο, ενισχύει τις πιθανότητες… εισόδου στον Παράδεισο.

«Όταν είπα ότι δεν θα πάω ποτέ στον Παράδεισο, αστειευόμουν», ανέφερε. «Με όλα αυτά τα καλά που κάνω, ειδικά για τη θρησκεία, μάλλον θα πάω στον Παράδεισο. Δεν είμαι ο τέλειος υποψήφιος, αλλά έκανα πάρα πολύ καλό για τέλειους ανθρώπους», είπε, αξιολογώντας ο ίδιος το έργο του.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου αυξάνονται τα ερωτήματα γύρω από την υγεία του προέδρου. Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με φλεβική πάθηση, με εμφανή σημάδια στα χέρια και πρήξιμο στους αστραγάλους, ενώ σειρά δημόσιων γλωσσικών λαθών έχει τροφοδοτήσει συζητήσεις για τη γνωστική του κατάσταση.

Σε δήλωσή της στο Fox News Digital, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Taylor Rogers υποστήριξε ότι ο πρόεδρος «ενώνει τη χώρα μέσω της δύναμης της προσευχής» και ότι έχει επιτύχει «σημαντικές νίκες για τη θρησκευτική ελευθερία», από την πολιτική κατά των αμβλώσεων έως την προστασία των δικαιωμάτων των γονέων.

Στο φετινό National Prayer Breakfast παρευρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης και του Κογκρέσου, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον.

Ο Τραμπ είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στο National Prayer Breakfast το 2017, κατά την πρώτη του θητεία, ενώ επέστρεψε το 2025, αξιοποιώντας και πάλι την ομιλία του για να καταγγείλει —όπως υποστηρίζει— προκατάληψη κατά των χριστιανών από την κυβέρνηση του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν.

