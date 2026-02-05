ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Τραμπ κάνει τον απολογισμό του – «Θα καταλήξω στον Παράδεισο»
Ειδήσεις
17:07 - 05 Φεβ 2026

Ο Τραμπ κάνει τον απολογισμό του – «Θα καταλήξω στον Παράδεισο»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «πιθανότατα θα πάει στον Παράδεισο», σε ακόμη μία δημόσια τοποθέτηση όπου αναφέρθηκε στη ζωή, το έργο του — και, εμμέσως, στη δική του υστεροφημία.    

Μιλώντας την Πέμπτη στο National Prayer Breakfast στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην αυστηρή πολιτική του για τη μετανάστευση, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις αλλά και εκτεταμένη δημοσιότητα τις τελευταίες εβδομάδες, ιδιαίτερα στη Μινεάπολη. Η καταστολή, που χαρακτηρίζεται από επικριτές ως πρωτοφανής και σε ορισμένες περιπτώσεις παράνομη, έχει οδηγήσει χιλιάδες παράτυπους μετανάστες εκτός της χώρας.

Ο πρόεδρος φάνηκε να παρουσιάζει την πολιτική αυτή ως απόδειξη της «καλής του πράξης», λέγοντας πως έχει απομακρύνει εγκληματικά στοιχεία από τις ΗΠΑ — στοιχείο που, κατά τον ίδιο, ενισχύει τις πιθανότητες… εισόδου στον Παράδεισο.

«Όταν είπα ότι δεν θα πάω ποτέ στον Παράδεισο, αστειευόμουν», ανέφερε. «Με όλα αυτά τα καλά που κάνω, ειδικά για τη θρησκεία, μάλλον θα πάω στον Παράδεισο. Δεν είμαι ο τέλειος υποψήφιος, αλλά έκανα πάρα πολύ καλό για τέλειους ανθρώπους», είπε, αξιολογώντας ο ίδιος το έργο του.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου αυξάνονται τα ερωτήματα γύρω από την υγεία του προέδρου. Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με φλεβική πάθηση, με εμφανή σημάδια στα χέρια και πρήξιμο στους αστραγάλους, ενώ σειρά δημόσιων γλωσσικών λαθών έχει τροφοδοτήσει συζητήσεις για τη γνωστική του κατάσταση.

Σε δήλωσή της στο Fox News Digital, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Taylor Rogers υποστήριξε ότι ο πρόεδρος «ενώνει τη χώρα μέσω της δύναμης της προσευχής» και ότι έχει επιτύχει «σημαντικές νίκες για τη θρησκευτική ελευθερία», από την πολιτική κατά των αμβλώσεων έως την προστασία των δικαιωμάτων των γονέων.

Στο φετινό National Prayer Breakfast παρευρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης και του Κογκρέσου, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον.

Ο Τραμπ είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στο National Prayer Breakfast το 2017, κατά την πρώτη του θητεία, ενώ επέστρεψε το 2025, αξιοποιώντας και πάλι την ομιλία του για να καταγγείλει —όπως υποστηρίζει— προκατάληψη κατά των χριστιανών από την κυβέρνηση του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν.

{https://x.com/universalnewsx/status/2019412901325390188?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2019412901325390188%7Ctwgr%5Ed04a5ea3b9958d23a81760129c99b00907106131%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skai.gr%2Fnews%2Fworld%2Fyparksiakes-agonies-tramp-pragmatika-pisteyo-oti-aniko-ston-paradeiso}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λαγκάρντ: Τάσεις σταθεροποίησης στον πληθωρισμό – Παρακολουθούμε τις κινήσεις του ευρώ
Ειδήσεις

Λαγκάρντ: Τάσεις σταθεροποίησης στον πληθωρισμό – Παρακολουθούμε τις κινήσεις του ευρώ

Νέες πτωτικές τάσεις στην Wall Street – Στο επίκεντρο μάκρο και Alphabet
Χρηματιστήρια

Νέες πτωτικές τάσεις στην Wall Street – Στο επίκεντρο μάκρο και Alphabet

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας
Ειδήσεις

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση
Ειδήσεις

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν
Ειδήσεις

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ