Καρυστιανού: Μίλησα για εισβολές και όχι για εισβολείς, οτιδήποτε λέω δολίως παρερμηνεύεται

Μία ακόμη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού προκαλεί αντιδράσεις και για μία ακόμη φορά η ίδια δίνει διευκρινίσεις και μιλά για παρερμηνεία των όσων είπε.

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο, έκανε λόγο για «παράνομες εισβολές» και δέχθηκε κριτική για το γεγονός ότι χαρακτήρισε ως «εισβολείς» ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Η Μαρία Καρυστιανού θεωρεί πως η κριτική που δέχεται είναι άδικη και πως γίνεται δόλια παρερμηνεία των τοποθετήσεών της.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού: Στην ανακοίνωση μου για τα τραγικά γεγονότα στη Χίο, η λέξη εισβολή (πράξη οργανωμένη από διακινητές) μετατράπηκε σε ...εισβολείς, οι οποίοι δήθεν δικαίως θαλασσοπνίγηκαν…

Μετά την έναρξη της διαδικασίας συγκρότησης του Κινήματός μας, ο,τιδήποτε λέω δολίως παρερμηνεύεται με τη γνωστή μέθοδο της διαστρέβλωσης λέξεων.

Αν σκοπός είναι να μείνω βουβή, δεν θα το πετύχουν!