Στο ντέρμπι των «αιωνίων» η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» βρέθηκε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενόψει του ντέρμπι των «αιωνίων».

Πρόκειται για ακόμη μία από τις εμφανίσεις της κορυφαίας εκπροσώπου των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε μεγάλο αθλητικό γεγονός της χώρας, μετά την παρουσία της τόσο σε αγώνες του μπασκετικού Ολυμπιακού όσο και του Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της EuroLeague.

Η συχνή παρουσία της σε τέτοιου βεληνεκούς εγχώρια αθλητικά γεγονότα δεν περνά απαρατήρητη, καθώς προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλου μέρους του κοινού. Η Γκιλφόιλ φαίνεται να αξιοποιεί αυτές τις εμφανίσεις ως μέσο προβολής προς το ελληνικό κοινό, λίγους μόλις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της στην αμερικανική πρεσβεία.