Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που ανασύρθηκε από σιντριβάνι στην Καλλιθέα

Κοριτσάκι δύο ετών διακομίσθηκε χθες (Κυριακή, 8/2) στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι στην περιοχή της Καλλιθέας.

Πιο αναλυτικά, το κοριτσάκι εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις μέσα σε συντριβάνι στην οδό Δαβάκη, και συγκεκριμένα στην Πλατεία Κύπρου. Περίοικοι ενημέρωσαν διερχόμενους αστυνομικούς της άμεσης δράσης και το παιδί μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με περιπολικό.

Στο νοσοκομείο έγινε ανάνηψη επί 40 λεπτά και το παιδί επανήλθε. Ωστόσο, νοσηλεύεται ακόμη στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το 2χρονο βρισκόταν με τον πατέρα του, στην πλατεία Κύπρου, την ώρα που υπήρχε αρκετός κόσμος στο σημείο όταν κάποια στιγμή ξέφυγε της προσοχής και βρέθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες μέσα στο σιντριβάνι.

Οι γονείς του παιδιού – ο 26χρονος πατέρας και η 24χρονη μητέρα – που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί και κρατούνται στο τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Καλλιθέα, με την κατηγορία παραμέλησης ανηλίκου, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.

