Καλλιθέα: Πυρκαγιά σε διώροφο κτίριο – Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα, στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16.18 και στο σημείο έχουν μεταβεί και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Μέσα στο κτίριο βρισκόταν ηλικιωμένο ζευγάρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα, μετά από προτροπή περαστικών που έσπευσαν να βοηθήσουν, πήδηξε από το μπαλκόνι, όπου την συγκράτησαν οι παρευρισκόμενοι, με αποτέλεσμα να σωθεί χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς. Ο ηλικιωμένος άνδρας κατάφερε να βγει μόνος του από την γκαραζόπορτα και σώθηκε και αυτός.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίων Πάντων από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θησέως, στην οδό Γρυπάρη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μενελέαου και στην οδό Αριστείδου από το ύψος της συμβολής με την οδό Χαροκόπου.

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