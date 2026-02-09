Οριακή άνοδος των εξαγωγών τον Δεκέμβριο – Μείωση στο σύνολο του 2025

Οριακή αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε στις 06.02.2026, η ΕΛΣΤΑΤ και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε σε €4.109,2 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι €4.079,0 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά €30,2 εκατ. ή 0,7%. Αύξηση καταγράφηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €7.661,7 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025, από €7.548,1 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας άνοδο κατά €113,6 εκατ. ή 1,5%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε, διαμορφούμενο σε €-3.552,5 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι €-3.469,1 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2024, σημειώνοντας επιδείνωση κατά €83,4 εκατ. ή 2,4%.

Όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή, παρατηρείται οριακή αύξηση των εξαγωγών και σημαντική άνοδος των εισαγωγών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2. Οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €3.066,2 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι €3.054,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά €11,9 εκατ. ή 0,4%. Παράλληλα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκαν σε €6.391,9 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025, από €5.877,0 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά €514,9 εκατ. ή 8,8%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή διευρύνθηκε, διαμορφούμενο σε €-3.325,7 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι €-2.822,7 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά €503,0 εκατ. ή 17,8%.

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €48.600,2 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά €1.402,7 εκατ. ή 2,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €50.002,9 εκατ. Αντίστοιχα, πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €82.115,7 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, έναντι €85.601,6 εκατ. το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά €3.485,9 εκατ. ή 4,1%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε βελτίωση, καθώς περιορίστηκε σε €-33.515,5 εκατ. από €-35.598,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €2.083,2 εκατ. ή 5,9%.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €36.915,1 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €725,6 εκατ. ή 2,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €36.189,5 εκατ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά €1.552,0 εκατ. ή 2,4%, φθάνοντας τα €66.484,1 εκατ., έναντι €64.932,1 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2024. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, καθώς διαμορφώθηκε σε €-29.569,0 εκατ. από €-28.742,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αυξημένο κατά €826,4 εκατ. ή 2,9%.

Σε κλαδικό επίπεδο, ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, σημειώνοντας άνοδο κατά €775,8 εκατ. ή 9,4%, επιβεβαιώνοντας τη θετική του δυναμική στις διεθνείς αγορές. Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασε και ο κλάδος των χημικών προϊόντων, με ενίσχυση κατά €164,9 εκατ. ή 2,7%, καθώς και τα διάφορα βιομηχανικά είδη, τα οποία αυξήθηκαν κατά €146,6 εκατ. ή 4,0%. Θετική ήταν επίσης η συμβολή του κλάδου των ποτών–καπνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά €107,2 εκατ. ή 7,7%, ενώ αύξηση κατέγραψαν και τα μη ταξινομημένα προϊόντα, με άνοδο €6,6 εκατ. ή 4,6%. Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους, σημειώνοντας πτώση κατά €2.222,7 εκατ. ή 14,9%, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική πορεία των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα, με μείωση €175,2 εκατ. ή 3,5%, οι πρώτες ύλες (€-57,3 εκατ., -3,2%), τα βιομηχανικά προϊόντα (€-106,7 εκατ., -1,4%) και τα λίπη–έλαια (€-41,8 εκατ., -3,8%).

Δήλωση Προέδρου ΣΕΒΕ

«Το 2025 ολοκληρώθηκε σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, με τις γεωπολιτικές εντάσεις, το υψηλό κόστος χρηματοδότησης και τις διαταραχές στις εμπορικές ροές να συνεχίζουν να επηρεάζουν την εξαγωγική δραστηριότητα. Παρά τη μείωση των συνολικών εξαγωγών σε ετήσια βάση, η εικόνα χωρίς τα πετρελαιοειδή αναδεικνύει την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της παραγωγικής βάσης, με αύξηση 2,0% και ισχυρές επιδόσεις σε τρόφιμα, χημικά και βιομηχανικά προϊόντα.

Την ίδια στιγμή, η σημαντική άνοδος των εισαγωγών –ιδίως χωρίς πετρελαιοειδή– υπογραμμίζει αφενός την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης και αφετέρου την ανάγκη επενδύσεων που θα περιορίσουν τη διαρθρωτική εξάρτηση από το εξωτερικό. Η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας, η διαφοροποίηση αγορών και η στήριξη των επιχειρήσεων σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας παραμένουν κρίσιμες προϋποθέσεις για μια πιο ισορροπημένη και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.»