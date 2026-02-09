Σαρωτική νίκη Σεγούρο στις προεδρικές εκλογές της Πορτογαλίας - Η χώρα λέει όχι στην ακροδεξιά
11:31 - 09 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο μετριοπαθής σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγούρο εξασφάλισε σαρωτική νίκη και πενταετή θητεία στην προεδρία της Πορτογαλίας στον δεύτερο γύρο των εκλογών που διεξήχθη την Κυριακή (8/2), επικρατώντας του ακροδεξιού, «αντισυστημικού» αντιπάλου του, Αντρέ Βεντούρα.

Ο Σεγούρο, ο οποίος έλαβε στήριξη από εξέχοντα στελέχη της συντηρητικής παράταξης μετά τον πρώτο γύρο, εν μέσω ανησυχιών για τις λαϊκιστικές και αυταρχικές τάσεις που πολλοί αποδίδουν στον Βεντούρα, γίνεται ο πρώτος σοσιαλιστής Πρόεδρος της Δημοκρατίας έπειτα από 20 χρόνια. Διαδέχεται τον συντηρητικό Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος ολοκλήρωσε δύο θητείες.

«Η απάντηση που έδωσε σήμερα ο πορτογαλικός λαός, η δέσμευσή του στην ελευθερία, τη δημοκρατία και το μέλλον της χώρας μας, με συγκινεί βαθιά και με γεμίζει υπερηφάνεια για το έθνος μας», δήλωσε ο 63χρονος Σεγούρο στους δημοσιογράφους.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, μια σειρά σφοδρών καταιγίδων τις τελευταίες ημέρες δεν απέτρεψε τους ψηφοφόρους από τη συμμετοχή στις κάλπες, με τη συμμετοχή να κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με τον πρώτο γύρο της 18ης Ιανουαρίου, παρότι σε αρκετούς μικρούς δήμους η ψηφοφορία αναβλήθηκε κατά μία εβδομάδα λόγω πλημμυρών.

Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, ο Σεγούρο συγκέντρωσε ποσοστό 66%, ενώ ο Βεντούρα ακολούθησε με 34%, επίδοση ωστόσο σαφώς υψηλότερη από το 22,8% που είχε λάβει το αντιμεταναστευτικό κόμμα του, Chega, στις περσινές βουλευτικές εκλογές.

Η καταμέτρηση στις μεγάλες πόλεις, όπως η Λισαβόνα και το Πόρτο, ολοκληρώνεται συνήθως προς το τέλος. Δύο exit polls έδιναν στον Σεγούρο ποσοστά μεταξύ 67% και 73% και στον Βεντούρα από 27% έως 33%.

Πέρυσι, το Chega αναδείχθηκε δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, ξεπερνώντας τους Σοσιαλιστές και καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση πίσω από τη συμμαχία της κεντροδεξιάς που κυβερνά τη χώρα, η οποία συγκέντρωσε 31,2%.

Η πολιτική επιρροή του Βεντούρα

Παρά την ήττα του, ο 43χρονος Βεντούρα μπορεί να επικαλεστεί ενισχυμένη λαϊκή στήριξη, γεγονός που αντανακλά τη διευρυνόμενη επιρροή της ακροδεξιάς στην Πορτογαλία και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

«Ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά, ενώθηκε εναντίον μου», δήλωσε από την πλευρά του στους δημοσιογράφους φεύγοντας από καθολική λειτουργία στο κέντρο της Λισαβόνας. «Παρόλα αυτά… πιστεύω ότι σήμερα καθορίστηκε και κατοχυρώθηκε η ηγεσία της δεξιάς. Από εδώ και πέρα, αναμένω να ηγηθώ αυτού του πολιτικού χώρου».

Σημειώνεται ότι η προεδρία στην Πορτογαλία έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα, ωστόσο διαθέτει ορισμένες κρίσιμες αρμοδιότητες, όπως η δυνατότητα διάλυσης της Βουλής και το μπλοκάρισμα νομοθετικών πρωτοβουλιών υπό προϋποθέσεις.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η στήριξη των συντηρητικών προς το Σεγούρο, σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό απόρριψης του Βεντούρα -περίπου τα δύο τρίτα του εκλογικού σώματος- υποδηλώνει πως ακόμη και αν το Chega επικρατήσει σε μελλοντικές βουλευτικές εκλογές, μια πιθανή κεντρώα συμμαχία θα μπορούσε να το αποκλείσει από τη διακυβέρνηση.

Η προειδοποίηση του Σεγούρο

Ο Σεγούρο παρουσίασε τον εαυτό του ως εκφραστή μιας «σύγχρονης και μετριοπαθούς» Αριστεράς, ικανής να διαμεσολαβεί ενεργά για την αποτροπή πολιτικών κρίσεων και την προάσπιση των δημοκρατικών αξιών.

Ωστόσο, είχε προειδοποιήσει ότι, εφόσον εκλεγεί, δεν θα επικυρώσει την προτεινόμενη μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας από την κυβέρνηση μειοψηφίας, εάν προηγουμένως δεν υπάρξει συμφωνία με τα συνδικάτα, τα οποία θεωρούν ότι η μεταρρύθμιση ευνοεί τους εργοδότες εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι η αναθεώρηση του εργατικού κώδικα είναι αναγκαία για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης.

