Όμιλος Mitsis: «Επιστρέφει» στα Γιάννενα με μεγάλη επένδυση
11:00 - 10 Φεβ 2026

Όμιλος Mitsis: «Επιστρέφει» στα Γιάννενα με μεγάλη επένδυση

Γιώργος Αλεξάκης
Μια εμβληματική επένδυση τροχοδρομεί στα Ιωάννινα ο Όμιλος Mitsis σημείο αφετηρίας της οικογένειας, καθώς ο ιδρυτής του Ομίλου Κώστας Μήτσης, είχε καταγωγή από το χωριό Κρυονέρι του νομού Ιωαννίνων, όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια. 

Πρόκειται για ένα επενδυτικό πλάνο, προϋπολογισμού άνω των 50 εκατ. ευρώ για το οποίο η υπηρεσία Δόμησης Ιωαννιτών έδωσε την προέγκριση της οικοδομικής άδειας.

Έτσι, ο Όμιλος που στο παρελθόν είχε στο χαρτοφυλάκιό του το εμβληματικό Ξενοδοχείο “Grand Serai”, το πρώην Ξενία στο κέντρο της πόλης, προχωρά και πάλι στην ανάπτυξη ενός νέου ξενοδοχείου 5 αστέρων, δυναμικότητας 300 κλινών, στην περιοχή Παραλίμνιο Ιωαννίνων, σε μια περιοχή με εκτίναξη της τουριστικής κίνησης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική προέγκριση το ξενοδοχείο θα αναπτυχθεί σε ιδιόκτητη έκταση 80 στρεμμάτων της οικογένειας, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός της επόμενης δεκαετίας. Φορέας ανάπτυξης του έργου είναι η Παραλίμνειος Ξενοδοχειακή - Τουριστική - Οικοδομική & Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία, πρόεδρος της οποίας είναι η Χριστίνα Μήτση και διευθύνων σύμβουλος ο Σταύρος Μήτσης, ενώ η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001.

Τα άλλα έργα

Στο μεταξύ προχώρα και η ανάπλαση του Mitsis Grand Hotel στη Ρόδο, μια επένδυση ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.

Επίσης στο σχεδιασμό της εταιρείας είναι η αναμόρφωση του Μεγάρου Σλήμαν - Μελλά, το κτίριο του πρώην “Ιντεάλ”, σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου 46 και Χαριλάου Τρικούπη 1. Το συγκεκριμένο έργο, βάσει του αρχικού προϋπολογισμού, αντιστοιχεί σε μια επένδυση ύψους 36 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ξενοδοχειακός όμιλος μίσθωσε το συγκεκριμένο ακίνητο για 35 χρόνια με δικαίωμα παράτασης για 10 επιπλέον έτη, έπειτα από διαγωνισμό που διενήργησε ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ως ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Στα εμβληματικά έργα του ομίλου Μήτση στη Ρόδο, εντάσσεται και η αξιοποίηση της έκτασης στη Βόρεια Αφάντου (Γκολφ Αφάντου). Μέχρι στιγμής στα σκαριά βρίσκονται ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργία του υφιστάμενου γηπέδου γκολφ 18 οπών, ένα στάδιο που αποτελεί επί της ουσίας προϋπόθεση για την εκκίνηση διαδικασιών αδειοδότησης/υλοποίησης οποιουδήποτε επενδυτικού σχεδίου στο τοπικό ΕΣΧΑΔΑ Βορείου Αφάντου, δηλαδή του πλάνου που έχει ο όμιλος Μήτση για αξιοποίηση της έκτασης που είχε αποκτήσει από τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία Μερκούριο Αγγελιάδη.

Να σημειωθεί ότι ο Όμιλος έχει παρουσία σε όλους τους μεγάλους προορισμούς της χώρας. Το 2022, ο όμιλος απέκτησε δύο μονάδες της Aldemar στη Χερσόνησο (Aldemar Royal Mare και Cretan Village), ενώ έχει επενδύσεις ανακαίνισης, συμπεριλαμβανομένου του Bali Paradise, στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδίου για την ανάπτυξη στην Κρήτη.

Έτσι, η μεγαλύτερη ιδιόκτητη ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα σήμερα διαθέτει 24 ξενοδοχεία και 14 κέντρα Σπα και Θαλασσοθεραπείας στο χαρτοφυλάκιό του στους ομορφότερους προορισμούς της χώρας, στην Αθήνα, τον Πειραιά, τα Καμένα Βούρλα, την Κέρκυρα, την Κρήτη, την Κω, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο και τη Χαλκιδική.

Το νέο brand

Επίσης, με ένα νέο ξενοδοχειακό brand, ο Όμιλος Mitsis κάνει ένα σημαντικό βήμα και μπαίνει δυναμικά στον ανταγωνισμό. Έτσι, η μεγαλύτερη ιδιόκτητη ξενοδοχειακή αλυσίδα της χώρας έχει λανσάρει το Canvas by Mitsis, ένα concept που συνδυάζει το all inclusive μοντέλο με την προσιτότητα και την αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας.

Όπως επισημαίνουν στελέχη του Ομίλου, το νέο brand αποτυπώνει τη φιλοσοφία της απλής, ζεστής και ανθρώπινης φιλοξενίας. Εμπνευσμένο από τον «καμβά» –το σημείο εκκίνησης κάθε δημιουργίας– το Canvas by Mitsis προσκαλεί τους επισκέπτες να επικεντρωθούν σε ό,τι έχει πραγματική αξία, δημιουργώντας αναμνήσεις μέσα από τις μικρές, καθημερινές στιγμές.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην τελευταία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2024, “ο Όμιλος MITSIS είναι ένας Όμιλος ξενοδοχείων και θέρετρων που στοχεύει να επαναπροσδιορίσει την έννοια της πολυτέλειας, προσφέροντας εμπλουτιστικές εμπειρίες στους επισκέπτες της, αξιοποιώντας στο έπακρο την απαράμιλλη οικογενειακή της πινελιά και την άψογη ελληνική της ουσία. Πάντα επιδιώκοντας να είναι ευέλικτη και προσαρμοστική στις ατομικές 4 ανάγκες των πελατών

και στη νοοτροπία των νέων γενιών, η MITSIS επιτρέπει στους επισκέπτες να νιώσουν αυτό που θέλουν να νιώσουν, δημιουργώντας εξαιρετικές αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα”. Αυτό είναι το στίγμα της στρατηγικής που ουσιαστικά μετουσιώνεται και στην νέα κίνηση για το λανσάρισμα του νέου Brand.

