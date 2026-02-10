Χρηματιστήριο: Νέο ξεκίνημα μετά την τριήμερη πτώση - Άνοιξε ο χορός των αποτελεσμάτων
Σχόλια Αγοράς
10:51 - 10 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η χθεσινή πτώση στο ΧΑ (2332 -1,43%) που ήρθε σε πλήρη αντίθεση με την πορεία των ευρωπαϊκών – αλλά και αργότερα των αμερικανικών– αγορών, δεν θα έπρεπε στην πραγματικότητα να προβληματίσει τους επενδυτές, εφόσον εδώ και καιρό έχει αποκοπεί η συσχέτιση που υπήρχε παλαιότερα (0,80) κυρίως εξαιτίας της έντονης ανοδικής κίνησης της ελληνικής αγοράς και της ουδέτερης σε μεγάλο βαθμό τάσης στην Ευρώπη.

Τράπεζες και Metlen βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, τάση που είχε λογική τουλάχιστον στη βάση α. των πολύ υψηλών κερδών στον τραπεζικό κλάδο και β. την αναμενόμενη πίεση στην Metlen μετά το profit warning του 2025 έως 250 εκ. στα ebitda.

Σε ό,τι αφορά στην τελευταία, μετά τις Morgan Stanley και Citi δίνει και η Fitch ψήφο εμπιστοσύνης παρά την αστοχία στις προβλέψεις του 2025 θεωρώντας το θέμα μη δομικό κάτι που πιθανότατα θα φανεί στα αποτελέσματα 1ου τριμήνου του 2026. Η όποια ανησυχία δεν προέρχεται από την αμφισβήτηση επίτευξης των μεσομακροπρόθεσμων μεγεθών (1,8-2 δις έως το 2028) αλλά με την ενδιάμεση πορεία της μετοχής εξαιτίας της χαμηλότερης κεφαλαιοποίησης (τρέχουσα 5,3 δις -35% από τα υψηλά του Αυγούστου) και πιθανής επαναξιολόγησης συμμετοχής στην 1η κατηγορία του δείκτη FTSE.

Η ΕΕΕ άνοιξε τον χορό των αποτελεσμάτων 2025 με εξαιρετικό σετ μεγεθών, με τα έσοδα στα 11,6 δις (+8,1%), τα συγκρίσιμα ebitda στα 1,35 δις (+11,5%) και τα καθαρά κέρδη στα 989 εκ. (+19%). Η διοίκηση προτείνει αυξημένο μέρισμα ύψους 1,2 ευρώ/μετοχή, ενώ λίγο νωρίτερα η μετοχή για πρώτη φορά ξεπέρασε και τα 50 ευρώ.

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ από την πλευρά της ανακοίνωσε νέο σημαντικό σιδηροδρομικό έργο στην Ρουμανία ύψους 1 δις ευρώ ενώ μετά το κλείσιμο ο οίκος MSCI θα ανακοινώσει τυχόν αλλαγές (ή προσθαφαιρέσεις) στον δείκτη της Ελλάδας (αυτή την στιγμή έχει 8 μετοχές).

Η χθεσινή επαναφορά των τεχνολογικών – και όχι μόνο – μετοχών σε επίπεδα ρεκόρ στις ΗΠΑ δίνουν θετικό τόνο για την ώρα στις σημερινές συνεδριάσεις με τα αποτελέσματα των εισηγμένων και στις δύο μεριές του Ατλαντικού να παίζουν καθοριστικό ρόλο στα τεκτενόμενα.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

