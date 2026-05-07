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Καιρός: Έρχονται τα πρώτα «τριαντάρια» την επόμενη βδομάδα
Ειδήσεις
17:57 - 07 Μάι 2026

Καιρός: Έρχονται τα πρώτα «τριαντάρια» την επόμενη βδομάδα

Reporter.gr Newsroom
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Με έντονα καλοκαιρινό σκηνικό αναμένεται να κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα, καθώς η θερμοκρασία παρουσιάζει αισθητή άνοδο και οι καιρικές συνθήκες παραπέμπουν περισσότερο σε αρχές καλοκαιριού παρά σε μέσα Μαΐου.

Ειδικότερα, οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ένα παρατεταμένο θερμό κύμα που θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, με τον υδράργυρο να αγγίζει αρχικά τους 30 βαθμούς Κελσίου και στη συνέχεια να τους ξεπερνά σε αρκετές περιοχές.

Το προσεχές Σαββατοκύριακο προβλέπεται ιδιαίτερα ζεστό για την εποχή, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την ηλιοφάνεια και τις λίγες νεφώσεις, διαμορφώνοντας ένα σκηνικό που θυμίζει πρόωρο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη, τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι η κορύφωση του θερμού επεισοδίου αναμένεται το διάστημα από τις 10 έως τις 13 Μαΐου.

Όπως σημείωσε, κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνδυαστούν με ασθενείς ανέμους, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει την αίσθηση δυσφορίας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Παράλληλα, δεν αποκλείεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας.

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