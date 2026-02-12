Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή οι φερόμενοι «εγκέφαλοι» και οκτώ ακόμη κατηγορούμενοι
16:18 - 12 Φεβ 2026

Με την προφυλάκιση των δύο αδελφών που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, καθώς και ακόμη οκτώ συγκατηγορουμένων τους, ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες (12/2) η διαδικασία των απολογιών για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, το οποίο εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από επιχείρηση που οδήγησε σε 26 συλλήψεις.

Συνολικά, δέκα κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, σε ορισμένες περιπτώσεις με την επιβολή χρηματικής εγγύησης.

Η δομή της οργάνωσης

Σημειώνεται ότι η απολογητική διαδικασία ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Τρίτης (10/2), όταν η πρώτη ομάδα κατηγορουμένων οδηγήθηκε ενώπιον της 33ης ανακρίτριας. Από αυτούς, δύο προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Την επόμενη ημέρα συνεχίστηκαν οι απολογίες της δεύτερης ομάδας, στην οποία περιλαμβάνονταν και οι δύο αδελφοί που κατηγορούνται ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα, με την έκδοση ακόμη οκτώ ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Έτσι, μετά το πέρας της διήμερης διαδικασίας για τους 26 κατηγορουμένους, δέκα εξ αυτών, στους οποίους αποδίδεται καθοριστικός και ενεργός ρόλος στη λειτουργία του κυκλώματος, οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Οι κατηγορίες και οι ισχυρισμοί

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για διεύθυνση, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνση της δράσης της, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και διακεκριμένη παράνομη οπλοκατοχή, καθώς και πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα.

Τα δύο αδέλφια, που φέρονται ως οι «εγκέφαλοι» της ομάδας, αρνήθηκαν – σύμφωνα με πληροφορίες – το σύνολο των βαριών κατηγοριών. Υποστήριξαν ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες και ότι στοχοποιήθηκαν στο πλαίσιο ανταγωνιστικών οικονομικών συμφερόντων. Πρόκειται για άνδρες ηλικίας 46 και 48 ετών.

Η δράση του κυκλώματος

Βάσει της δικογραφίας, οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί καθοδηγούσαν μια οργάνωση με πολυετή παρουσία και διεθνείς διασυνδέσεις. Το κύκλωμα φέρεται να διέθετε παράνομες μονάδες παραγωγής σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, όπου κατασκευάζονταν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων. Τα προϊόντα διοχετεύονταν στο εξωτερικό, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και σε άλλες χώρες εντός και εκτός Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η οργάνωση είχε εξοπλιστεί με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγή και συσκευασία τσιγάρων με παραποιημένα σήματα γνωστών καπνοβιομηχανιών. Επιπλέον, διέθετε δίκτυο αποθηκών, μέσα μεταφοράς και συστήματα επιτήρησης για τη διασφάλιση των παράνομων αποστολών.

Οι έρευνες των δικαστικών αρχών συνεχίζονται, τόσο για να αποσαφηνιστεί ο ρόλος έξι ατόμων που δεν συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας όσο και για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.

