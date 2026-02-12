Μακρόν-Μερτς: Επίδειξη ενότητας με φόντο βαθιές διαφωνίες για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας
16:14 - 12 Φεβ 2026

Μακρόν-Μερτς: Επίδειξη ενότητας με φόντο βαθιές διαφωνίες για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκαναν εντυπωσιακή κοινή εμφάνιση κατά την άφιξή τους στο κάστρο Άλντεν Μπίεζεν του 16ου αιώνα στο Βέλγιο, στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου των ηγετών της ΕΕ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, σε μια ασυνήθιστη κίνηση, οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Ένωσης έφτασαν και μίλησαν μαζί στον Τύπο. Αναφερόμενος στην ανταγωνιστικότητα και την ενιαία αγορά της ΕΕ, ο Μερτς δήλωσε στους δημοσιογράφους, έχοντας στο πλευρό του τον Μακρόν: «Χαίρομαι που ο Εμανουέλ Μακρόν κι εγώ συμφωνούμε — σχεδόν πάντα».

Η επίδειξη καλής χημείας έρχεται ωστόσο σε μια περίοδο κατά την οποία Παρίσι και Βερολίνο διαφωνούν για τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Ο Μακρόν, μιλώντας χθες στη Βιομηχανική Σύνοδο Κορυφής στην Αμβέρσα, επανέφερε δυναμικά την πρότασή του για το «Buy Europe», υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε εγχώριους πόρους και παραγωγή σε στρατηγικούς τομείς, όπως τα χημικά, οι ημιαγωγοί και η τεχνολογία.

Η τοποθέτησή του προηγήθηκε της παρουσίασης, τον επόμενο μήνα, του Ευρωπαϊκού Νόμου για τη Βιομηχανική Επιτάχυνση, ο οποίος θα καθορίζει το ποσοστό ευρωπαϊκών εισροών που θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα προϊόντα και θα θέτει νέους κανόνες για τις ξένες επενδύσεις.

Λίγα λεπτά μετά την ομιλία Μακρόν, ο Μερτς εξέφρασε επιφυλάξεις, προειδοποιώντας κατά μιας «στενής» προσέγγισης του «Made in Europe» και τονίζοντας ότι οι κανόνες ευρωπαϊκής προτίμησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως έσχατη λύση.

Παρίσι και Βερολίνο διαφωνούν επίσης στο ζήτημα του κοινού ευρωπαϊκού χρέους. Ο Μακρόν υποστήριξε αυτή την εβδομάδα ότι ο κοινός δανεισμός της ΕΕ θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει την αναγκαία ώθηση στις επενδύσεις.

Ερωτηθείς για τις γαλλογερμανικές διαφωνίες κατά την άφιξή του στη σύνοδο, ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί λύση, σημειώνοντας ότι η εξεύρεση συμβιβασμών αποτελεί «βελγική ειδικότητα».

Οι διαφορές μεταξύ των δύο μεγαλύτερων μελών της Ένωσης δεν είναι το μόνο αγκάθι στις συζητήσεις που διεξάγονται ανατολικά των Βρυξελλών. Με δεδομένο ότι η ΕΕ αποτελείται από 27 χώρες με πολύ διαφορετικές οικονομικές δομές, η συμφωνία για το πώς θα ενισχυθούν οι επενδύσεις και η καινοτομία αποτελεί σύνθετη πρόκληση.

Μικρές, προηγμένες οικονομίες, όπως οι σκανδιναβικές χώρες και η Ιρλανδία — που ευημερούν χάρη στο ελεύθερο εμπόριο και δεν διαθέτουν ούτε τους πόρους ούτε τη βούληση για επαναβιομηχάνιση — εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο στροφής της ΕΕ προς τον προστατευτισμό. «Σίγουρα χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αυτάρκεια σε βασικούς τομείς… αλλά πρέπει να διαφυλάξουμε το ανοιχτό, ελεύθερο εμπορικό ήθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μάικλ Μάρτιν, συνοψίζοντας τις απόψεις πολλών.

