Μάχη κατά του καρκίνου: Να συνεχιστεί η δράση της ΕΕ ζητά το ευρωκοινοβούλιο

Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να ανανεώσει την πολιτική της δέσμευση, τη χρηματοδότηση και τον συντονισμό για τη στήριξη της πλήρους εφαρμογής του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Με 427 ψήφους υπέρ, 15 κατά και 93 αποχές, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη ψήφισμα για την φετινή Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου (4 Φεβρουαρίου).

Ειδική χρηματοδότηση για την υγεία στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ

Για να διασφαλιστεί η επενδυτική συνέχεια και προβλεψιμότητα σε εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, οι ευρωβουλευτές ζητούν ένα ειδικό πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία στον μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την περίοδο 2028-2034. Ζητούν από την Επιτροπή και τις χώρες της ΕΕ να αναγνωρίσουν την υγειονομική και ογκολογική περίθαλψη ως στόχους κοινωνικών επενδύσεων που μπορούν να επιτευχθούν μέσω των εθνικών και περιφερειακών σχεδίων εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης μακροπρόθεσμων υποδομών για τον καρκίνο, όπως τα προγράμματα εμβολιασμού και προσυμπτωματικού ελέγχου, η ανάπτυξη εργατικού δυναμικού και τα ισχυρά συστήματα ογκολογικών δεδομένων.

Βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα, καινοτόμες θεραπείες και διασυνοριακή αντικαρκινική περίθαλψη

Το Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει την έκκλησή του να διασφαλιστεί δίκαιη, έγκαιρη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε ογκολογικά φάρμακα και καινοτόμες θεραπείες σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να διευκολύνει τις εθελοντικές κοινές προμήθειες, να προωθήσει τη διαφάνεια των τιμών και να στηρίξει την ταχύτερη είσοδο στην αγορά για σωτήριες αντικαρκινικές θεραπείες.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης ευκολότερη διασυνοριακή πρόσβαση σε εξειδικευμένη αντικαρκινική περίθαλψη και κλινικές δοκιμές, ιδίως για σπάνιους και σύνθετους καρκίνους.

Ενίσχυση του «δικαιώματος στη λήθη» για τους επιζώντες

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την προστασία των επιζώντων από καρκίνο σε ολόκληρη την Ευρώπη από οικονομικές διακρίσεις, μεταξύ άλλων εφαρμόζοντας το «δικαίωμα στη λήθη», αναφέρει το ψήφισμα. Ζητεί επίσης ένα εναρμονισμένο πλαίσιο που θα εγγυάται την πρόσβαση των επιζώντων από καρκίνο σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ενυπόθηκων δανείων, των δανείων και των ασφαλίσεων.

Επισημαίνεται ότι ο καρκίνος είναι σήμερα η δεύτερη κύρια αιτία θνησιμότητας στην ΕΕ, μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Το 2024 περίπου 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι διαγνώστηκαν με καρκίνο στην ΕΕ και περίπου 1,27 εκατομμύρια πέθαναν από τη νόσο. Η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας του Κοινοβουλίου καταρτίζει επί του παρόντος έκθεση εφαρμογής για την αξιολόγηση της προόδου των πρωτοβουλιών της ΕΕ.