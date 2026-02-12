Πλεύρης για Τζόκοβιτς: Μεγάλη τιμή η επιθυμία του να μείνει στην χώρα μας
Πολιτική
16:09 - 12 Φεβ 2026

Πλεύρης για Τζόκοβιτς: Μεγάλη τιμή η επιθυμία του να μείνει στην χώρα μας

Reporter.gr Newsroom
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προκειμένου να κανονίσει τα της εγκατάστασης του στην Ελλάδα με την οικογένεια του και ο Θάνος Πλεύρης με ανάρτηση του τονίζει ότι αποτελεί «τιμή για την χώρα μας».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσίευσε φωτογραφία με τον διεθνούς φήμης αθλητή και έγραψε: «Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στο Υπουργείο τον μεγάλο αθλητή και άνθρωπο Νόβακ Τζόκοβιτς. Αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένεια του στη χώρα μας».

Ο Σέρβος πρωταθλητής του τένις τον τελευταίο χρόνο έχει εκφράσει ανοιχτά την πρόθεση του να εγκατασταθεί στην Αθήνα με την οικογένεια του, ενώ έχει ξεκινήσει και την έρευνα για ανεύρεση σπιτιού αλλά και σχολείου για τα παιδιά του.

