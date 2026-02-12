ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΠΘ: Κλείνουν τα κτίρια στις 22:00 μετά τα επεισόδια στην Πολυτεχνική Σχολή
Ειδήσεις
17:32 - 12 Φεβ 2026

ΑΠΘ: Κλείνουν τα κτίρια στις 22:00 μετά τα επεισόδια στην Πολυτεχνική Σχολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από τις 22:00 θα κλείνουν στο εξής τα κτίρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έπειτα από τα επεισόδια που καταγράφηκαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (7/12) στον περιβάλλοντα χώρο των πανεπιστημίων και έξω από την Πολυτεχνική Σχολή. 

Όπως αναφέρει το Thestival, με έγγραφο που απέστειλαν οι πρυτανικές αρχές προς τους κοσμήτορες και τους προέδρους των σχολών, γνωστοποιείται ότι οι είσοδοι του ΑΠΘ θα κλειδώνουν στις 22:00, ενώ δεν θα επιτρέπεται η πραγματοποίηση εκδηλώσεων που δεν συνδέονται με την εκπαιδευτική ή ερευνητική δραστηριότητα του ιδρύματος.

Σημειώνεται ότι το μέτρο θα ισχύσει προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες διερεύνησης σχετικά με το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή το προηγούμενο Σάββατο και να εξακριβωθεί ποιοι εμπλέκονται στα επεισόδια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

CIA: Επιχειρεί να στρατολογήσει ως πράκτορες, αξιωματικούς του κινεζικού στρατού
Ειδήσεις

CIA: Επιχειρεί να στρατολογήσει ως πράκτορες, αξιωματικούς του κινεζικού στρατού

Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ) για ακαθάριστα οικόπεδα: Το νέο πλαίσιο κινείται στη λογική – Τα νέα πρόστιμα
Ακίνητα

Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ) για ακαθάριστα οικόπεδα: Το νέο πλαίσιο κινείται στη λογική – Τα νέα πρόστιμα

Eurobank: Η αύξηση της απασχόλησης προϋποθέτει διεύρυνση του εργατικού δυναμικού
Οικονομία

Eurobank: Η αύξηση της απασχόλησης προϋποθέτει διεύρυνση του εργατικού δυναμικού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα
Επιχειρήσεις

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

Φοιτητικές εκλογές 2026: Άνοιξαν οι κάλπες στη «σκιά» των πρόσφατων επεισοδίων
Ειδήσεις

Φοιτητικές εκλογές 2026: Άνοιξαν οι κάλπες στη «σκιά» των πρόσφατων επεισοδίων

«Πάμε άλλη μία» για τη βία στα πανεπιστήμια
Ανεμοδείκτης

«Πάμε άλλη μία» για τη βία στα πανεπιστήμια

Επεισόδια στο ΠΑΔΑ: Εισβολή ομάδας με κράνη και βαριοπούλες – Δύο τραυματίες και προσαγωγές
Ειδήσεις

Επεισόδια στο ΠΑΔΑ: Εισβολή ομάδας με κράνη και βαριοπούλες – Δύο τραυματίες και προσαγωγές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:58

Final Four: Πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ για το Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ – Στις κερκίδες και η Γκιλφόιλ

Πολιτική
22/05/2026 - 17:55

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 17:44

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 17:40

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Πολιτική
22/05/2026 - 17:37

Επιστολή Λατινοπούλου προς ΕΕ: Καταδικάστε την Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:35

Νέο επταετές ομολογιακό έως €350 εκατ. από τη LAMDA Development μέσω δημόσιας προσφοράς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:30

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:23

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 17:22

Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ: Νέα παιχνίδια, νέα σχέδια, αναβαθμισμένη εμπειρία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:18

Νέα σταυροφορία Τραμπ κατά της «εργαλειοποιημένης» Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 17:12

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:09

Interwood: «Φρένο» στην ΑΜΚ με αύξηση των προνομιούχων μετοχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:54

ΝΑΤΟ: Χαιρετίζει την αποστολή 5000 στρατιωτών από τις ΗΠΑ στην Πολωνία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:53

Ρήγμα στον Καναδά: Η Αλμπέρτα ανοίγει τον δρόμο για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας

Πολιτική
22/05/2026 - 16:43

Γεραπετρίτης σε Ελβετό ΥΠΕΞ: Εκτιμούμε τη στάση της Γενεύης στο Διεθνές Δίκαιο

Υγεία
22/05/2026 - 16:32

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: Θα ήταν μεγάλο λάθος η υποτίμηση της εξάπλωσης του Έμπολα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/05/2026 - 16:32

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:32

Ολλανδία: «Μπλοκάρει» προϊόντα από ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ