ΑΠΘ: Κλείνουν τα κτίρια στις 22:00 μετά τα επεισόδια στην Πολυτεχνική Σχολή

Από τις 22:00 θα κλείνουν στο εξής τα κτίρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έπειτα από τα επεισόδια που καταγράφηκαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (7/12) στον περιβάλλοντα χώρο των πανεπιστημίων και έξω από την Πολυτεχνική Σχολή.

Όπως αναφέρει το Thestival, με έγγραφο που απέστειλαν οι πρυτανικές αρχές προς τους κοσμήτορες και τους προέδρους των σχολών, γνωστοποιείται ότι οι είσοδοι του ΑΠΘ θα κλειδώνουν στις 22:00, ενώ δεν θα επιτρέπεται η πραγματοποίηση εκδηλώσεων που δεν συνδέονται με την εκπαιδευτική ή ερευνητική δραστηριότητα του ιδρύματος.

Σημειώνεται ότι το μέτρο θα ισχύσει προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες διερεύνησης σχετικά με το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή το προηγούμενο Σάββατο και να εξακριβωθεί ποιοι εμπλέκονται στα επεισόδια.