CIA: Επιχειρεί να στρατολογήσει ως πράκτορες, αξιωματικούς του κινεζικού στρατού

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη δραματική εκκαθάριση κορυφαίου Κινέζου στρατηγού, η CIA επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τυχόν εσωτερικούς τριγμούς με ένα νέο δημόσιο βίντεο που στοχεύει πιθανούς πληροφοριοδότες στον κινεζικό στρατό.

Σύμφωνα με το Reuters, η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών παρουσίασε την Πέμπτη (12/2) το βίντεο, στο οποίο απεικονίζεται ένας απογοητευμένος μεσαίου βαθμού αξιωματικός του κινεζικού στρατού, στο πλαίσιο της πιο πρόσφατης κίνησης των ΗΠΑ σε μια εκστρατεία ενίσχυσης της συλλογής ανθρώπινων πληροφοριών (HUMINT) για τον στρατηγικό αντίπαλο της Ουάσιγκτον.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω προσπάθεια ακολουθεί μια παρόμοια τον περασμένο Μάιο, η οποία επικεντρωνόταν σε φανταστικά πρόσωπα εντός του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και παρείχε αναλυτικές οδηγίες στα κινεζικά για το πώς μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με ασφάλεια με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι τα βίντεο της υπηρεσίας έχουν προσεγγίσει πολλούς Κινέζους πολίτες και ότι η CIA θα συνεχίσει να προσφέρει σε αξιωματούχους της κινεζικής κυβέρνησης μια «ευκαιρία να εργαστούμε μαζί για ένα πιο φωτεινό μέλλον».

Τον περασμένο μήνα, το κινεζικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο Ζανγκ Γιουσιά, δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Σι Τζινπίνγκ ως αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής (CMC), τελεί υπό έρευνα. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για την πιο υψηλού προφίλ απομάκρυνση ανώτατου στρατιωτικού ηγέτη στην Κίνα εδώ και δεκαετίες.

Το σύντομο βίντεο της CIA που αναρτήθηκε στο κανάλι της στο YouTube φαίνεται να στοχεύει στην εκμετάλλευση των εσωτερικών πολιτικών επιπτώσεων από τη μακροχρόνια εκστρατεία του Πεκίνου κατά της διαφθοράς στον στρατό, η οποία έχει πλήξει τα ανώτατα κλιμάκια του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA), πέραν της υπόθεσης Ζανγκ.

«Οποιοσδήποτε διαθέτει ηγετικές ικανότητες είναι βέβαιο ότι θα τεθεί υπό υποψία και θα εξοντωθεί αμείλικτα», λέει στα μανδαρινικά ο φανταστικός αξιωματικός στο βίντεο. «Η εξουσία τους βασίζεται σε αμέτρητα ψέματα», προσθέτει, αναφερόμενος στους ανωτέρους του.

Η CIA έχει δηλώσει από την πλευρά της ότι είναι βέβαιη πως η διαδικτυακή εκστρατεία της διαπερνά το κινεζικό σύστημα διαδικτυακής λογοκρισίας, το λεγόμενο «Μεγάλο Τείχος Προστασίας» (Great Firewall), και φτάνει στο στοχευμένο κοινό.

«Τα προηγούμενα βίντεό μας έφτασαν σε εκατομμύρια ανθρώπους και ενέπνευσαν νέες πηγές», δήλωσε αξιωματούχος της CIA στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η CIA έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους στην αντιμετώπιση της Κίνας και έχει προσπαθήσει να ανασυγκροτήσει το δίκτυο πληροφοριών της στη χώρα, αφού το Πεκίνο περιόρισε δραστικά τη δράση της, εκτελώντας ή φυλακίζοντας πολυάριθμες αμερικανικές πηγές την περίοδο 2010-2012, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών εργάζονται αδιάκοπα για τη στρατολόγηση νυν και πρώην Αμερικανών υπαλλήλων, ενώ τα τελευταία χρόνια το Πεκίνο έχει δημοσιοποιήσει υποθέσεις που, όπως ισχυρίζεται, αφορούν αμερικανικά κατασκοπευτικά δίκτυα τα οποία εξάρθρωσε στην Κίνα.

Το υψηλού ρίσκου αυτό παιχνίδι κατασκοπείας εντάσσεται σε μια κλιμακούμενη στρατιωτική και τεχνολογική αντιπαλότητα, την οποία πολλοί παρατηρητές χαρακτηρίζουν ως μια νέα μορφή ψυχρού πολέμου.