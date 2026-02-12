ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
CIA: Επιχειρεί να στρατολογήσει ως πράκτορες, αξιωματικούς του κινεζικού στρατού
Ειδήσεις
17:17 - 12 Φεβ 2026

CIA: Επιχειρεί να στρατολογήσει ως πράκτορες, αξιωματικούς του κινεζικού στρατού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη δραματική εκκαθάριση κορυφαίου Κινέζου στρατηγού, η CIA επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τυχόν εσωτερικούς τριγμούς με ένα νέο δημόσιο βίντεο που στοχεύει πιθανούς πληροφοριοδότες στον κινεζικό στρατό.

Σύμφωνα με το Reuters, η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών παρουσίασε την Πέμπτη (12/2) το βίντεο, στο οποίο απεικονίζεται ένας απογοητευμένος μεσαίου βαθμού αξιωματικός του κινεζικού στρατού, στο πλαίσιο της πιο πρόσφατης κίνησης των ΗΠΑ σε μια εκστρατεία ενίσχυσης της συλλογής ανθρώπινων πληροφοριών (HUMINT) για τον στρατηγικό αντίπαλο της Ουάσιγκτον.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω προσπάθεια ακολουθεί μια παρόμοια τον περασμένο Μάιο, η οποία επικεντρωνόταν σε φανταστικά πρόσωπα εντός του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και παρείχε αναλυτικές οδηγίες στα κινεζικά για το πώς μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με ασφάλεια με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι τα βίντεο της υπηρεσίας έχουν προσεγγίσει πολλούς Κινέζους πολίτες και ότι η CIA θα συνεχίσει να προσφέρει σε αξιωματούχους της κινεζικής κυβέρνησης μια «ευκαιρία να εργαστούμε μαζί για ένα πιο φωτεινό μέλλον».

Τον περασμένο μήνα, το κινεζικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο Ζανγκ Γιουσιά, δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Σι Τζινπίνγκ ως αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής (CMC), τελεί υπό έρευνα. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για την πιο υψηλού προφίλ απομάκρυνση ανώτατου στρατιωτικού ηγέτη στην Κίνα εδώ και δεκαετίες.

Το σύντομο βίντεο της CIA που αναρτήθηκε στο κανάλι της στο YouTube φαίνεται να στοχεύει στην εκμετάλλευση των εσωτερικών πολιτικών επιπτώσεων από τη μακροχρόνια εκστρατεία του Πεκίνου κατά της διαφθοράς στον στρατό, η οποία έχει πλήξει τα ανώτατα κλιμάκια του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA), πέραν της υπόθεσης Ζανγκ.

«Οποιοσδήποτε διαθέτει ηγετικές ικανότητες είναι βέβαιο ότι θα τεθεί υπό υποψία και θα εξοντωθεί αμείλικτα», λέει στα μανδαρινικά ο φανταστικός αξιωματικός στο βίντεο. «Η εξουσία τους βασίζεται σε αμέτρητα ψέματα», προσθέτει, αναφερόμενος στους ανωτέρους του.

Η CIA έχει δηλώσει από την πλευρά της ότι είναι βέβαιη πως η διαδικτυακή εκστρατεία της διαπερνά το κινεζικό σύστημα διαδικτυακής λογοκρισίας, το λεγόμενο «Μεγάλο Τείχος Προστασίας» (Great Firewall), και φτάνει στο στοχευμένο κοινό.

«Τα προηγούμενα βίντεό μας έφτασαν σε εκατομμύρια ανθρώπους και ενέπνευσαν νέες πηγές», δήλωσε αξιωματούχος της CIA στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η CIA έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους στην αντιμετώπιση της Κίνας και έχει προσπαθήσει να ανασυγκροτήσει το δίκτυο πληροφοριών της στη χώρα, αφού το Πεκίνο περιόρισε δραστικά τη δράση της, εκτελώντας ή φυλακίζοντας πολυάριθμες αμερικανικές πηγές την περίοδο 2010-2012, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών εργάζονται αδιάκοπα για τη στρατολόγηση νυν και πρώην Αμερικανών υπαλλήλων, ενώ τα τελευταία χρόνια το Πεκίνο έχει δημοσιοποιήσει υποθέσεις που, όπως ισχυρίζεται, αφορούν αμερικανικά κατασκοπευτικά δίκτυα τα οποία εξάρθρωσε στην Κίνα.

Το υψηλού ρίσκου αυτό παιχνίδι κατασκοπείας εντάσσεται σε μια κλιμακούμενη στρατιωτική και τεχνολογική αντιπαλότητα, την οποία πολλοί παρατηρητές χαρακτηρίζουν ως μια νέα μορφή ψυχρού πολέμου.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/02/2026 - 17:20
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ) για ακαθάριστα οικόπεδα: Το νέο πλαίσιο κινείται στη λογική – Τα νέα πρόστιμα
Ακίνητα

Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ) για ακαθάριστα οικόπεδα: Το νέο πλαίσιο κινείται στη λογική – Τα νέα πρόστιμα

Eurobank: Η αύξηση της απασχόλησης προϋποθέτει διεύρυνση του εργατικού δυναμικού
Οικονομία

Eurobank: Η αύξηση της απασχόλησης προϋποθέτει διεύρυνση του εργατικού δυναμικού

Ανοδική τάση στη Wall Street μετά τη δημοσίευση ισχυρών στοιχείων για την απασχόληση
Χρηματιστήρια

Ανοδική τάση στη Wall Street μετά τη δημοσίευση ισχυρών στοιχείων για την απασχόληση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέες παραγγελίες bulk carriers από τον Αριστείδη Πίττα στην Κίνα
Ναυτιλία

Νέες παραγγελίες bulk carriers από τον Αριστείδη Πίττα στην Κίνα

Κίνα και Ορμούζ: Οικονομικό συμφέρον, γεωπολιτική ισορροπία και πίεση για επαναλειτουργία
Ναυτιλία

Κίνα και Ορμούζ: Οικονομικό συμφέρον, γεωπολιτική ισορροπία και πίεση για επαναλειτουργία

Ρωσία και Κίνα ανασχεδιάζουν τον ενεργειακό χάρτη εν μέσω πολέμου με το Ιράν
Ειδήσεις

Ρωσία και Κίνα ανασχεδιάζουν τον ενεργειακό χάρτη εν μέσω πολέμου με το Ιράν

Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ
Ειδήσεις

Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 23:22

Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν στον ορίζοντα, κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Dow

Πολιτική
21/05/2026 - 23:00

Μητσοτάκης από Μυστρά: Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος

Πολιτική
21/05/2026 - 22:32

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

Υγεία
21/05/2026 - 22:21

Το έξυπνο τεστ του Forbes που θα αλλάξει τον τρόπο που κοιμάστε

Πολιτική
21/05/2026 - 22:04

«Πρεμιέρα» για το κόμμα Καρυστιανού – «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:45

United Maritime: Βελτίωση αποτελεσμάτων στο α’ τρίμηνο 2026 και νέο μέρισμα

Υγεία
21/05/2026 - 21:30

Τι είναι αυτό που πραγματικά κρατά τις μαμάδες ξύπνιες τα βράδια;

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:30

Πάνος Ξενοκώστας: Η εθνική ασφάλεια δεν αγοράζεται – χτίζεται στη χώρα μας

Ειδήσεις
21/05/2026 - 21:08

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:48

17Ν: Αποφυλακίζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από 24 χρόνια κράτησης

Αναλύσεις
21/05/2026 - 20:40

ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ έως €530 εκατ. και το επενδυτικό σχέδιο των €6 δισ.

Πολιτική
21/05/2026 - 20:17

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:00

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 19:38

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως €530 εκατ.

Πολιτική
21/05/2026 - 19:30

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να ενώσει αγορές, κεφάλαια και αμυντική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 19:17

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το «όχι» του Ιράν για το ουράνιο

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:48

CrediaBank: Πιστωτική επέκταση 459 εκατ. το α' τρίμηνο – Καθαρά κέρδη €7,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:29

AS Company: Άλμα στα EBITDA κατά 21,51% το α' τρίμηνο – Στα €9,3 εκατ. ο τζίρος

Πολιτική
21/05/2026 - 18:27

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Magazino
21/05/2026 - 18:26

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Από τα Σωματίδια στις Δεξιότητες - Η Επιστήμη σε Δράση

Πολιτική
21/05/2026 - 18:18

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:16

Revoil: Μέρισμα €0,049 για την χρήση του 2025 

Αυτοδιοίκηση
21/05/2026 - 18:09

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι

Επιχειρήσεις
21/05/2026 - 18:04

Dimand: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 11 Ιουνίου

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:52

Trade Estates: Στα €194,8 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Σχόλια Αγοράς
21/05/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Ξέσπασμα +2,1% με ρεκόρ τζίρου, λόγω ΔΕΗ

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:44

Space Hellas: Πρότεινε μέρισμα €0,16 ανά μετοχή

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:27

Γαλλία: Απορρίπτει στρατιωτική αποστολή του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 17:23

Μυτιληναίος: Στόχος η εδραίωση της Metlen στον FTSE 100 με ισχυρά θεμέλια

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:22

Τουρκία: «Ξεφορτώθηκε» αμερικανικά ομόλογα $14,2 δισ. μέσα σε ένα μήνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ