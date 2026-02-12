Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ) για ακαθάριστα οικόπεδα: Το νέο πλαίσιο κινείται στη λογική – Τα νέα πρόστιμα
17:06 - 12 Φεβ 2026

Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ) για ακαθάριστα οικόπεδα: Το νέο πλαίσιο κινείται στη λογική – Τα νέα πρόστιμα

Τις αλλαγές που φέρνει το νέο πλαίσιο για τα ακαθάριστα οικόπεδα, το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, τα πρόστιμα αλλά και τα σημεία που –κατά την ΠΟΜΙΔΑ– παραμένουν ασαφή, ανέλυσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στην εκπομπή «Σε Διάδραση» με την Αρετή Μπίτα στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Ο κ. Παραδιάς εκτίμησε ότι οι αλλαγές κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια διαμορφώνεται σταδιακά κουλτούρα συμμόρφωσης στους ιδιοκτήτες.

«Δεν υπήρχε η συνήθεια να καθαρίζει κανείς κάθε χρόνο το οικόπεδό του. Τώρα όμως ο κόσμος το μαθαίνει, ξέρει πού να απευθυνθεί και κάθε χρόνο τα οικόπεδα είναι σε καλύτερη κατάσταση από την προηγούμενη χρονιά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αντίστοιχη προσαρμογή έχει γίνει και σε επίπεδο νομοθεσίας.

Οι αλλαγές στις ποινές για ψευδή δήλωση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις κυρώσεις για όσους δηλώνουν ψευδώς ότι έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους.

Όπως εξήγησε, μέχρι σήμερα προβλέπονταν ιδιαίτερα αυστηρές ποινές:

  • Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών (από 2 έως 5 έτη).
  • Χρηματική ποινή από 12.600 ευρώ έως 54.000 ευρώ.

«Πρόκειται για εξοντωτικές ποινές και τα δύο για μια ψεύτικη δήλωση», σχολίασε.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, η ελάχιστη ποινή φυλάκισης μειώνεται στους 6 μήνες (παραμένει το ανώτατο όριο των 5 ετών).

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ, η νέα ρύθμιση καθιστά τις κυρώσεις πιο ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, καθώς, όπως σημείωσε, ένα πρόστιμο 5.000 ευρώ μπορεί να καταβληθεί, σε αντίθεση με τα ποσά των 54.000 ευρώ που, όπως είπε, «δεν πληρώνονται».

Το ζήτημα με τα υπολείμματα καθαρισμού

Ωστόσο, ο κ. Παραδιάς επισήμανε ότι παραμένουν ασάφειες, τις οποίες, όπως ανέφερε, η ΠΟΜΙΔΑ θα θέσει στη Βουλή, στην κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών για την επεξεργασία του νομοσχεδίου.

Το βασικό πρόβλημα, όπως το περιέγραψε, αφορά τη διαχείριση των υπολειμμάτων καθαρισμού (κλαδιά, ξύλα κ.λπ.). Όταν ο ιδιοκτήτης τα συγκεντρώνει και τα τοποθετεί σε σακιά ή στο πεζοδρόμιο, τίθεται το ερώτημα ποιος έχει την ευθύνη αποκομιδής.

«Η φυσική εξέλιξη είναι να περάσει συνεργείο του Δήμου και να τα μαζέψει», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι πολλοί δήμοι το πράττουν στην πράξη. Ωστόσο, η νομοθεσία δεν το ορίζει ρητά ως υποχρέωση των δήμων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ευθύνη βαραίνει τον πολίτη.

Κατά τον ίδιο, πρόκειται για μια υποχρέωση που «ξεπερνά τον μέσο πολίτη», καθώς δεν είναι ρεαλιστικό να μεταφέρει μόνος του τα υπολείμματα σε χώρο διάθεσης. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε σαφή διατύπωση στη νομοθεσία ώστε να αποσαφηνίζεται ο ρόλος των δήμων.

Απλοποίηση του ορισμού «καθαρισμός»

Ένα δεύτερο σημείο που, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, χρειάζεται παρέμβαση είναι η ίδια η έννοια του «καθαρισμού». Ο κ. Παραδιάς υπογράμμισε την ανάγκη εξορθολογισμού και απλοποίησης της περιγραφής του περιεχομένου της, ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνείες ή υπερβολικές απαιτήσεις.

Συμμόρφωση και αντιπυρική προστασία

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ τόνισε ότι το σημαντικότερο στοιχείο είναι η αλλαγή στάσης των πολιτών.

«Η μεγάλη μάζα του κόσμου έχει καταλάβει ότι πρόκειται για ετήσια υποχρέωση και ήδη συμμορφώνεται», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμόρφωσης για την αντιπυρική προστασία.

Όπως εκτίμησε, με μια πιο εξορθολογισμένη και εφαρμόσιμη νομοθεσία, η διαδικασία θα γίνει σαφέστερη και αποτελεσματικότερη τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για την τοπική αυτοδιοίκηση.

