Η Ελλάδα «γηράσκει»: Η Eurostat αποκαλύπτει έντονο δημογραφικό πρόβλημα

Σημαντική γήρανση του πληθυσμού καταγράφει η Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Eurostat. Την τελευταία δεκαετία, η μέση ηλικία των Ελλήνων αυξήθηκε κατά 3,8 χρόνια, φτάνοντας τα 47,2 έτη, μία από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 1ης Ιανουαρίου 2025, η μέση ηλικία στον συνολικό πληθυσμό της ΕΕ ανήλθε στα 44,9 έτη, υποδεικνύοντας ότι το ήμισυ των Ευρωπαίων ήταν άνω των 44,9 ετών και το άλλο μισό νεότερο. Σε όλη την ΕΕ, η μέση ηλικία κυμαινόταν από 39,6 έτη στην Ιρλανδία έως 49,1 έτη στην Ιταλία.

Σε επίπεδο ΕΕ, η μέση ηλικία αυξήθηκε κατά 2,1 έτη από το 2015, όταν ήταν 42,8 έτη, με εξαίρεση τη Γερμανία και τη Μάλτα, όπου καταγράφηκε μικρή μείωση κατά 0,4 έτη σε κάθε χώρα.

Η γήρανση ήταν πιο έντονη στη Σλοβακία και την Κύπρο (+4,0 έτη), ενώ ακολουθούν η Ιταλία (+3,9 έτη), η Ελλάδα και η Πολωνία (καθεμία +3,8 έτη) και η Πορτογαλία (+3,7 έτη).

Η Ελλάδα σε αριθμούς

Το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών στην Ελλάδα ανέρχεται στο 23,7%, κατατάσσοντας τη χώρα στην τρίτη θέση της ΕΕ, πίσω μόνο από την Ιταλία (24,7%) και τη Βουλγαρία (24%). Δέκα χρόνια πριν, το 2015, το ποσοστό αυτό ήταν 20,9%.

Στην ηλικιακή ομάδα έως 14 ετών, η Ελλάδα καταγράφει το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, στο 12,8% του συνολικού πληθυσμού, μειωμένο από 14,5% το 2015. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Ιταλία (11,9%) και στη Μάλτα (12,1%).

Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15-64 ετών ανέρχεται στο 63,5% του συνολικού πληθυσμού.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρές δημογραφικές προκλήσεις, με την αύξηση του ηλικιωμένου πληθυσμού και την ταυτόχρονη συρρίκνωση των νεότερων ηλικιακών ομάδων, γεγονός που επιβαρύνει την κοινωνική πρόνοια και την αγορά εργασίας.