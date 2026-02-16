Ταξί: Νέα τριήμερη απεργία από Τρίτη (17/2) στην Αθήνα – Διήμερο χειρόφρενο στην υπόλοιπη χώρα

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί στην Αθήνα, με τον Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) να ανακοινώνει νέα τριήμερη απεργία από την Τρίτη (17/2) έως και την Πέμπτη (19/2).

Παράλληλα, ταξί σε ολόκληρη τη χώρα θα προχωρήσουν σε διήμερη αποχή από την εργασία τους την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, ο κλάδος θα προχωρήσει σε απεργία αορίστου διάρκειας.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων του συνδικάτου περιλαμβάνονται:

Η ηλεκτροκίνηση, και η αντίθεσή τους –όπως τονίζουν– σε μια εξαναγκαστική και απότομη μετάβαση.

Η θέσπιση σαφούς και διακριτού πλαισίου λειτουργίας μεταξύ Ταξί και Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Η αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και της, κατά τους ίδιους, ανεξέλεγκτης δράσης πολυεθνικών εταιρειών.

Η δυνατότητα διέλευσης των έμφορτων ταξί από τις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδες).

Αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς, με αίτημα την κατάργηση –όπως το χαρακτηρίζουν– της τεκμαρτής και υπερβολικής φορολόγησης.

Απόσυρση του λεγόμενου «ερανιστικού» νομοσχεδίου.

Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, το υπουργείο Μεταφορών «δεν ακούει, δεν διαβουλεύεται και δεν προχωρά σε διορθώσεις, αλλά επιλέγει να επιβάλλει ρυθμίσεις». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ταξί στην Αττική αποτελούν μονόδρομο αντίδρασης απέναντι: