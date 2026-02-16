ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ταξί: Νέα τριήμερη απεργία από Τρίτη (17/2) στην Αθήνα – Διήμερο χειρόφρενο στην υπόλοιπη χώρα
Ειδήσεις
09:16 - 16 Φεβ 2026

Ταξί: Νέα τριήμερη απεργία από Τρίτη (17/2) στην Αθήνα – Διήμερο χειρόφρενο στην υπόλοιπη χώρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί στην Αθήνα, με τον Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) να ανακοινώνει νέα τριήμερη απεργία από την Τρίτη (17/2) έως και την Πέμπτη (19/2).

Παράλληλα, ταξί σε ολόκληρη τη χώρα θα προχωρήσουν σε διήμερη αποχή από την εργασία τους την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, ο κλάδος θα προχωρήσει σε απεργία αορίστου διάρκειας.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων του συνδικάτου περιλαμβάνονται:

  • Η ηλεκτροκίνηση, και η αντίθεσή τους –όπως τονίζουν– σε μια εξαναγκαστική και απότομη μετάβαση.
  • Η θέσπιση σαφούς και διακριτού πλαισίου λειτουργίας μεταξύ Ταξί και Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
  • Η αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και της, κατά τους ίδιους, ανεξέλεγκτης δράσης πολυεθνικών εταιρειών.
  • Η δυνατότητα διέλευσης των έμφορτων ταξί από τις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδες).
  • Αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς, με αίτημα την κατάργηση –όπως το χαρακτηρίζουν– της τεκμαρτής και υπερβολικής φορολόγησης.
  • Απόσυρση του λεγόμενου «ερανιστικού» νομοσχεδίου.

Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, το υπουργείο Μεταφορών «δεν ακούει, δεν διαβουλεύεται και δεν προχωρά σε διορθώσεις, αλλά επιλέγει να επιβάλλει ρυθμίσεις». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ταξί στην Αττική αποτελούν μονόδρομο αντίδρασης απέναντι:

  • στην υποβάθμιση του επαγγέλματος,
  • στην αποσπασματική και πρόχειρη νομοθέτηση,
  • και σε μια –όπως την περιγράφει– αλαζονική πολιτική στάση που θεωρεί τους επαγγελματίες του κλάδου δεδομένους και χωρίς φωνή.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου – Ποιοι συμμετέχουν
Εργασιακά

Πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου – Ποιοι συμμετέχουν

ΑΔΕΔΥ: «Λουκέτο» στο Δημόσιο στις 13 Μαΐου – 24ωρη απεργία με αιχμή μισθούς και δικαιώματα
Εργασιακά

ΑΔΕΔΥ: «Λουκέτο» στο Δημόσιο στις 13 Μαΐου – 24ωρη απεργία με αιχμή μισθούς και δικαιώματα

Πρωτομαγιά: Σε εικοσιτετράωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι σε Μετρό και Τραμ
Ειδήσεις

Πρωτομαγιά: Σε εικοσιτετράωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι σε Μετρό και Τραμ

Χωρίς τρένα την Παρασκευή λόγω της Εργατικής Πρωτομαγιάς - Η ανακοίνωση της Hellenic Train
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Χωρίς τρένα την Παρασκευή λόγω της Εργατικής Πρωτομαγιάς - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ