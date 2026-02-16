Αττική Οδός: Παρατείνεται μέχρι Κυριακή (22/2) ο αποκλεισμός των εισόδων Μάνδρα έως Αιγάλεω
Ειδήσεις
11:05 - 16 Φεβ 2026

Αττική Οδός: Παρατείνεται μέχρι Κυριακή (22/2) ο αποκλεισμός των εισόδων Μάνδρα έως Αιγάλεω

Reporter.gr Newsroom
Νέα παράταση στον ολικό αποκλεισμό των κλάδων εισόδου στην Αττική Οδό, από τη Μάνδρα μέχρι το Αιγάλεω, ανακοινώθηκε από τις Αρχές, καθώς παρατείνονται οι εργασίες για τη βαριά συντήρηση της σήραγγας «Λιοσίων».  

Ειδικότερα – σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας – ο ολικός αποκλεισμός θα συνεχιστεί έως και τις 06.00 της Κυριακής 22/2 στους κλάδους εισόδου στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, ως εξής:

  • Μάνδρας (κόμβος 1).
  • Μαγούλας (κόμβος 2).
  • Ασπρόπυργου (κόμβος 4).
  • Αιγάλεω (κόμβος 5).

Κατά τη διάρκεια των ως άνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

  • Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.
  • Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).
  • Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).

Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και την έξοδο Ασπροπύργου (κόμβος 4), προορίζεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων.

