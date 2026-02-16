ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τέμπη: Εντολή για εκταφή εννέα θυμάτων εντός της εβδομάδας από την Εισαγγελέα Λάρισας
Ειδήσεις
21:10 - 16 Φεβ 2026

Τέμπη: Εντολή για εκταφή εννέα θυμάτων εντός της εβδομάδας από την Εισαγγελέα Λάρισας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών, καθώς η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διατάσσει την εκταφή εννέα σορών θυμάτων έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Η απόφαση έρχεται τέσσερις μήνες μετά την έγκριση, από την Εισαγγελία, των εξετάσεων που είχαν ζητήσει οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων. Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν οριστεί τα εργαστήρια στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι αναλύσεις, η εισαγγελική λειτουργός προχωρά στην παραγγελία εκταφής, θέτοντας ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες ενέργειες.

Με τη νέα της παραγγελία, η Εισαγγελέας κ. Παπαϊωάννου δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια όπου θα διενεργηθούν οι εξετάσεις, ενώ παράλληλα ορίζει προθεσμία δύο ημερών για τον ορισμό πραγματογνωμόνων χημικών.

Σύμφωνα με την εντολή, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εξετάσεις που είναι εφικτές εντός Ελλάδας και συγκεκριμένα τοξικολογικές και βιοχημικές αναλύσεις, καθώς και εξετάσεις DNA. Όλες οι διαδικασίες καλούνται να ολοκληρωθούν σε ιδιαίτερα περιορισμένο χρονικό πλαίσιο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κανένας συγγενής θύματος των Τεμπών δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Καρυστιανού
Πολιτική

Κανένας συγγενής θύματος των Τεμπών δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Καρυστιανού

«Πρεμιέρα» για το κόμμα Καρυστιανού – «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα
Πολιτική

«Πρεμιέρα» για το κόμμα Καρυστιανού – «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα

Καρυστιανού: Προαναγγέλλει την ίδρυση του κόμματος – «Ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός»
Πολιτική

Καρυστιανού: Προαναγγέλλει την ίδρυση του κόμματος – «Ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός»

Τέμπη: Το Δημόσιο παραιτείται από ένδικα μέσα για αποζημιώσεις
Πολιτική

Τέμπη: Το Δημόσιο παραιτείται από ένδικα μέσα για αποζημιώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 20:10

Κύπρος - Βουλευτικές εκλογές: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ στις πρώτες θέσεις - Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ

Ναυτιλία
24/05/2026 - 19:50

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ