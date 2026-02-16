Τέμπη: Εντολή για εκταφή εννέα θυμάτων εντός της εβδομάδας από την Εισαγγελέα Λάρισας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών, καθώς η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διατάσσει την εκταφή εννέα σορών θυμάτων έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Η απόφαση έρχεται τέσσερις μήνες μετά την έγκριση, από την Εισαγγελία, των εξετάσεων που είχαν ζητήσει οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων. Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν οριστεί τα εργαστήρια στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι αναλύσεις, η εισαγγελική λειτουργός προχωρά στην παραγγελία εκταφής, θέτοντας ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες ενέργειες.

Με τη νέα της παραγγελία, η Εισαγγελέας κ. Παπαϊωάννου δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια όπου θα διενεργηθούν οι εξετάσεις, ενώ παράλληλα ορίζει προθεσμία δύο ημερών για τον ορισμό πραγματογνωμόνων χημικών.

Σύμφωνα με την εντολή, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εξετάσεις που είναι εφικτές εντός Ελλάδας και συγκεκριμένα τοξικολογικές και βιοχημικές αναλύσεις, καθώς και εξετάσεις DNA. Όλες οι διαδικασίες καλούνται να ολοκληρωθούν σε ιδιαίτερα περιορισμένο χρονικό πλαίσιο.