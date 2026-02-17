Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής για ΟΠΕΚΑ: Καμία ανοχή σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης ή παρατυπιών
22:18 - 17 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διευκρινίζει ότι ο έλεγχος της Εθνική Αρχή Διαφάνειας, από τον οποίο προέκυψαν τα ευρήματα για παράτυπες εγκρίσεις επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης την περίοδο 2020–2022, είχε δρομολογηθεί ήδη από τον Νοέμβριο του 2023, κατόπιν εντολής της διοίκησης του ΟΠΕΚΑ.

Όπως επισημαίνει ο ΟΠΕΚΑ, στις 13 και 16 Νοεμβρίου 2023 κατατέθηκαν στο διοικητή του οργανισμού αναφορές της αρμόδιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις οποίες στο φυσικό αρχείο αιτήσεων για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων εντοπίστηκαν φάκελοι που είχαν παρεμβληθεί «εκτός σειράς» και πρωτοκόλλου, καθώς και χειρόγραφες αιτήσεις που δεν είχαν καταγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2023 η διοίκηση έδωσε εντολή για τη διενέργεια έκτακτου εσωτερικού ελέγχου από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του οργανισμού, με επέκταση της έρευνας σε ολόκληρη την επίμαχη χρονική περίοδο. Ο έλεγχος ανέδειξε ενδείξεις σοβαρών παρατυπιών, όπως αιτήσεις χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, ελλιπή ή ανυπόγραφα δικαιολογητικά και εγκρίσεις σε περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας συντάχθηκε το σχετικό πόρισμα, ενώ ο φάκελος της υπόθεσης έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών.

Μετά τις καταγγελίες του 2023, ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε άμεσα στη διακοπή της παράνομης δραστηριότητας των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, διενήργησε εσωτερικό έλεγχο και ζήτησε τη συνδρομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποσταλεί ολοκληρωμένος φάκελος στη Δικαιοσύνη.

Κατόπιν του πορίσματος, ο οργανισμός κινεί τις διαδικασίες για την αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, με στόχο την αποκατάσταση κάθε ζημίας εις βάρος του Δημοσίου. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει πειθαρχικός έλεγχος για τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους, με παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.

Το Υπουργείο και ο ΟΠΕΚΑ υπογραμμίζουν ότι δεν επιδεικνύουν καμία ανοχή σε φαινόμενα κακοδιοίκησης ή παρατυπιών στη διαχείριση κοινωνικών παροχών, τονίζοντας πως η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ορθή απόδοση των ενισχύσεων συνιστούν βασική υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες.

