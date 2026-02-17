Μήνυμα 112 στην Αιτωλοακαρνανία για ελεγχόμενη υπερχείλιση στο φράγμα Στράτου

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Αιτωλοακαρνανίας, εξαιτίας ελεγχόμενης υπερχείλισης στο φράγμα Στράτου, στην περιοχή του Καστρακίου.

Σημειώνεται ότι οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν κάθε μετακίνηση στις παραποτάμιες ζώνες του Αχελώου και να συμμορφώνονται αυστηρά με τις οδηγίες που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Αγρινίου, με επίσημη ανακοίνωσή του, γνωστοποιεί ότι βάσει ενημέρωσης από τους αρμόδιους φορείς βρίσκεται σε εξέλιξη αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή στο σύστημα της ευρύτερης περιοχής του Αχελώου. Παράλληλα, εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα κανονιστικά μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.

Η ενημέρωση προέρχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε., σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων, καθώς και από την Ελληνική Αστυνομία σχετικά με τις κανονιστικές ρυθμίσεις πρόληψης κινδύνων σε περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν από μεταβολές στη στάθμη ή την παροχή των υδάτων.