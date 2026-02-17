ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μήνυμα 112 στην Αιτωλοακαρνανία για ελεγχόμενη υπερχείλιση στο φράγμα Στράτου
Ειδήσεις
21:47 - 17 Φεβ 2026

Μήνυμα 112 στην Αιτωλοακαρνανία για ελεγχόμενη υπερχείλιση στο φράγμα Στράτου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Αιτωλοακαρνανίας, εξαιτίας ελεγχόμενης υπερχείλισης στο φράγμα Στράτου, στην περιοχή του Καστρακίου.

Σημειώνεται ότι οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν κάθε μετακίνηση στις παραποτάμιες ζώνες του Αχελώου και να συμμορφώνονται αυστηρά με τις οδηγίες που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Αγρινίου, με επίσημη ανακοίνωσή του, γνωστοποιεί ότι βάσει ενημέρωσης από τους αρμόδιους φορείς βρίσκεται σε εξέλιξη αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή στο σύστημα της ευρύτερης περιοχής του Αχελώου. Παράλληλα, εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα κανονιστικά μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.

Η ενημέρωση προέρχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε., σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων, καθώς και από την Ελληνική Αστυνομία σχετικά με τις κανονιστικές ρυθμίσεις πρόληψης κινδύνων σε περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν από μεταβολές στη στάθμη ή την παροχή των υδάτων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο
Ναυτιλία

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Έντεκα νεκροί από αμερικανικά πλήγματα στην Καραϊβική κατά φερόμενων διακινητών - Αντιδράσεις από τον ΟΗΕ
Ειδήσεις

Έντεκα νεκροί από αμερικανικά πλήγματα στην Καραϊβική κατά φερόμενων διακινητών - Αντιδράσεις από τον ΟΗΕ

Εννέα ρωσικά διυλιστήρια έχουν γίνει στόχος των ουκρανικών drones από την αρχή του έτους
Ειδήσεις

Εννέα ρωσικά διυλιστήρια έχουν γίνει στόχος των ουκρανικών drones από την αρχή του έτους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Erminio: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Αττικής
Ειδήσεις

Erminio: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Αττικής

Λήμνος: Πλημμύρες, ζημιές και μήνυμα από το 112 μετά την ισχυρή κακοκαιρία
Ειδήσεις

Λήμνος: Πλημμύρες, ζημιές και μήνυμα από το 112 μετά την ισχυρή κακοκαιρία

Μήνυμα 112 σε Σέριφο και Χίο: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
Ειδήσεις

Μήνυμα 112 σε Σέριφο και Χίο: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Σε κατάσταση συναγερμού πολλές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας - Πώς θα εξελιχθεί
Ειδήσεις

Σε κατάσταση συναγερμού πολλές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας - Πώς θα εξελιχθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 16:43

Οι επισκέπτες του Athens Street Food Festival δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα διαφορετικό food challenge (vid.)

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:42

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:40

Pantelakis για Titan: Σύσταση «οverweight» με τιμή-στόχο στα €62 και σημαντικό περιθώριο ανόδου

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:34

Εξάρχου: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα λιμάνια – Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει πύλη της Ευρώπης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/05/2026 - 16:33

Στην Ελλάδα η επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars, μαζί με το EX60

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:22

Reuters: «Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον Τραμπ» παραδέχεται ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:16

Αττική: Τουλάχιστον 2.800 κλήσεις και οχτώ συλλήψεις οδηγών στο τετραήμερο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 16:10

Booking.com: Το 51% των Ελλήνων ταξιδιωτών σχεδιάζει road trips

Οικονομία
25/05/2026 - 16:04

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η Φάση 6 του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS-P6)

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:03

Thales: Ενισχύει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ετοιμότητα των φρεγατών ΥΔΡΑ του Πολεμικού Ναυτικού

Πολιτική
25/05/2026 - 16:01

ΠΑΣΟΚ: Όσο η κυβέρνηση πολεμά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνεχίζει το πάρτι των απευθείας αναθέσεων

Πολιτική
25/05/2026 - 15:47

Δεν αφήνει την Ευρωβουλή ο Φειδίας Παναγιώτου

Τεχνολογία
25/05/2026 - 15:47

«Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους»: Διαθέσιμος ο οδηγός που φέρνει την ΑΙ στη ζωή του πολίτη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ