Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Από την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers, με τη διαπραγμάτευση των νέων ομολόγων να αρχίζει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Το εύρος επιτοκίου έχει οριστεί μεταξύ 3,75% – 4,05%. Το τελικό επιτόκιο θα καθοριστεί μέσω Η.ΒΙ.Π. και θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς, ενώ η περίοδος εκτοκισμού είναι ανά εξάμηνο, όπως ενημερώνει η Beta Securities.

Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στο βιβλίο προσφορών συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.

Υπενθυμίζεται ότι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Optima Bank, ενώ σύμβουλοι έκδοσης έχουν οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή.

Ειδικότερα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η δημόσια εγγραφή των επενδυτών θα ολοκληρωθεί στις 20 Φεβρουαρίου στις 16:00, οπότε και θα ανακοινωθούν η τελική απόδοση και το επιτόκιο, καθώς και η πλήρωση των προϋποθέσεων έκδοσης. Η πιστοποίηση καταβολής των κεφαλαίων και η παράδοση των ομολογιών στους επενδυτές αναμένεται στις 25 Φεβρουαρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων στο Χρηματιστήριο Αθηνών προγραμματίζεται για τις 26 Φεβρουαρίου.

Η κατανομή των ομολογιών προβλέπει ότι τουλάχιστον το 30% της έκδοσης θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ έως και το 70% θα κατευθυνθεί σε ειδικούς επενδυτές και ιδιώτες, ανάλογα με τη ζήτηση. Για τον τελικό επιμερισμό θα ληφθούν υπόψη η συμμετοχή των επενδυτικών κατηγοριών, το πλήθος των αιτήσεων και η ανάγκη διασφάλισης επαρκούς διασποράς, ώστε να υποστηριχθεί η ομαλή διαπραγμάτευση των ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Οι εκδόσεις

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά έκδοση του ομίλου στην εγχώρια αγορά, μετά το ομόλογο των 150 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2021 και εκείνο των 100 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2022. Οι δύο προηγούμενες εκδόσεις είχαν προσελκύσει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Στην πρώτη έκδοση του 2021 η ζήτηση υπερέβη τα 800 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη 5,34 φορές, ενώ το 2022 οι προσφορές έφθασαν τα 360 εκατ. ευρώ, με υπερκάλυψη 3,59 φορές.

Τότε οι εκδόσεις πραγματοποιήθηκαν από την κυπριακή θυγατρική Capital Product Partners, ενώ η νέα έκδοση θα γίνει απευθείας από τη μητρική, η οποία προέκυψε από τη μετεξέλιξη της CPLP.

H νέα χρηματοδότηση εντάσσεται στη στρατηγική περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας του ομίλου στην αγορά μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), όπου ήδη κατέχει ηγετική θέση μεταξύ των εισηγμένων ναυτιλιακών στις ΗΠΑ, διαθέτοντας τον μεγαλύτερο σύγχρονο στόλο LNG carriers. Οι προοπτικές του κλάδου θεωρούνται ιδιαίτερα θετικές, καθώς η σταδιακή απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2027 εκτιμάται ότι θα αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση LNG, δημιουργώντας ανάγκη για δεκάδες νέα πλοία διεθνώς.

Ο όμιλος είχε εισέλθει δυναμικά στον τομέα ήδη από το 2018, με παραγγελία δέκα πλοίων συνολικής αξίας 1,8 δισ. δολαρίων – μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις Έλληνα εφοπλιστή στον συγκεκριμένο τομέα. Η στροφή σε καθαρότερες μορφές ενέργειας αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του ομίλου, ο οποίος επενδύει σε πλοία τελευταίας τεχνολογίας, με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τα μεγέθη

Τα οικονομικά μεγέθη της CCEC καταγράφουν αλματώδη βελτίωση και διαχρονική ισχυροποίηση. Τα έσοδα στο εννεάμηνο του 2025 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα 306 εκατ. δολ. έναντι 185 εκατ. δολ. στο σύνολο της χρήσης του 2021.

Το ίδιο διάστημα τα EBITDA ανήλθαν στα 265 εκατ. δολ., όταν το 2021 στο σύνολο της χρήσης ήταν 125 εκατ. δολ. Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στα 4,1 δις. δολ. το εννεάμηνο του 2025 έναντι 1,9 δις. δολ. στο τέλος του 2021.