Ουκρανικό: Τεταμένο το κλίμα των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη - Κεντρικό σημείο τριβής το εδαφικό

Οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας ολοκλήρωσαν την πρώτη από τις δύο προγραμματισμένες ημέρες ειρηνευτικών επαφών, οι οποίες πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στη Γενεύη, όπως ανέφερε πηγή με γνώση των συζητήσεων από τη ρωσική πλευρά.

«Οι εργασίες για σήμερα έληξαν», δήλωσε η ίδια πηγή, υπό τον όρο της ανωνυμίας, περιγράφοντας το κλίμα ως «ιδιαίτερα φορτισμένο». Το πολιτικό σκέλος των διαβουλεύσεων ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα, ωστόσο οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι συνέχισαν τις συνομιλίες για αρκετές ακόμη ώρες.

Από ουκρανικής πλευράς έγινε γνωστό ότι οι επαφές, οι οποίες την πρώτη ημέρα επικεντρώθηκαν κυρίως σε πρακτικά ζητήματα, θα συνεχιστούν την Τετάρτη (18/2). Σύμφωνα με την ίδια ρωσική πηγή, οι συνομιλίες διήρκεσαν περίπου έξι ώρες και διεξήχθησαν τόσο σε διμερές, όσο και σε τριμερές σχήμα.

Το εδαφικό στο επίκεντρο

Κεντρικό σημείο τριβής παραμένει το εδαφικό, καθώς η Μόσχα ζητά από το Κίεβο να αναγνωρίσει τις περιοχές που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις και να αποσύρει τις ουκρανικές δυνάμεις από τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχό του — όρο που η ουκρανική πλευρά θεωρεί αδιαπραγμάτευτο.

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, το Κρεμλίνο είχε επιβεβαιώσει ότι το ζήτημα των εδαφών θα τεθεί στο τραπέζι, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Στα ευαίσθητα θέματα περιλαμβάνεται επίσης το μέλλον του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια Nuclear Power Plant, ο οποίος τελεί υπό ρωσικό έλεγχο από τον Μάρτιο του 2022.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή που επικαλείται το Associated Press, στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας αναμένεται να εξετάσουν πιθανούς μηχανισμούς εφαρμογής μιας εκεχειρίας, σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας. Το θέμα αυτό είχε ήδη τεθεί στον προηγούμενο γύρο επαφών που πραγματοποιήθηκε στο Αμπού Ντάμπι