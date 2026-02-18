Αναβλήθηκε η δίκη Μαυρίκη για τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

Στις 23 Απριλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί τελικά η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στη γειτονιά του στα Σπάτα, πριν από δύο ημέρες. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε προκειμένου να καταθέσει στο δικαστήριο ως μάρτυρας ο άνδρας με τον οποίο, σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο Χρήστος Μαυρίκης είχε διαπληκτιστεί.

Η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί εις βάρος του Χρήστου Μαυρίκη περιλαμβάνει τις κατηγορίες της παράνομης οπλοκατοχής (όπλο κρότου λάμψης), των άσκοπων πυροβολισμών, της παράνομης κατοχής πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), της απείθειας, της απειλής και της παράνομης κατοχής ναυτικής φωτοβολίδας.

Σύμφωνα με το χρονικό της υπόθεσης, ο Χρήστος Μαυρίκης φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα. Αμέσως μετά, αποσύρθηκε στο σπίτι του, ενώ αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα σε ένα χωράφι, περίπου 100 μέτρα μακριά από το σπίτι του.

Σημειώνεται πως από τον Μάιο του 2025, ο Χρήστος Μαυρίκης βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι, λόγω όρου που του επιβλήθηκε μετά την απολογία του για απόπειρα δωροδοκίας ενός αρεοπαγίτη δικαστή.