Νύχτα έντασης στα Σπάτα: Πυροβολισμοί, έφοδος και σύλληψη του Χρήστου Μαυρίκη

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα, Τρίτη (17/2), ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στα Σπάτα, αφού πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και στη συνέχεια οχυρώθηκε στο σπίτι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:40, όταν ο 75χρονος έκλεισε την πόρτα της κατοικίας του μετά τους πυροβολισμούς, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Μέχρι τα μεσάνυχτα δεν είχε παραδοθεί, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστική επιχείρηση στην οικία του, χωρίς όμως να εντοπιστεί εκεί. Ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες στο οικόπεδο και στις γύρω εκτάσεις. Τελικά βρέθηκε να κρύβεται σε παρακείμενο χώρο και συνελήφθη λίγο πριν από τις 00:30. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν καλά στην υγεία του.

Ο Μαυρίκης τελούσε ήδη σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά τη σύλληψή του τον Μάιο του 2025 για κατηγορία δωροδοκίας αρεοπαγίτη δικαστή. Στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ το 1989, καθώς και για απόπειρα δωροδοκίας της τότε προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννα Κλάπα, το 1997.

