Μπορντό: Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου μετά από ύποπτο θάνατο

Τέθηκαν σε καραντίνα περίπου 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου που κατέπλευσε στο λιμάνι του Μπορντό στη Γαλλία, μετά τον θάνατο ενός ηλικιωμένου επιβάτη και την εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερικής λοίμωξης στο πλοίο.

Σύμφωνα με τις γαλλικές υγειονομικές αρχές, όπως μεταδίδει η Le Figaro, το πλοίο έφτασε στο λιμάνι κατά τη διάρκεια της νύχτας, προερχόμενο από το Μπρεστ της Βρετάνης. Στο κρουαζιερόπλοιο επιβαίνουν συνολικά 1.233 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Βρετανοί και Ιρλανδοί, καθώς και 514 μέλη πληρώματος.

Ο επιβάτης που έχασε τη ζωή του ήταν περίπου 90 ετών, ενώ γύρω στα 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως εμετούς και διάρροια, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στη λήψη μέτρων περιορισμού και υγειονομικής παρακολούθησης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τα αίτια της κατάστασης, με το ενδεχόμενο οξείας γαστρεντερίτιδας να θεωρείται το πιθανότερο σενάριο. Αρχικά εξετάστηκε η πιθανότητα νοροϊού, ωστόσο οι πρώτες εργαστηριακές αναλύσεις δεν τον επιβεβαίωσαν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στο νοσοκομειακό κέντρο του Μπορντό. Παράλληλα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης.

Το πλοίο της εταιρείας Ambassador Cruise Line είχε αναχωρήσει από τα νησιά Σέτλαντ στις 6 Μαΐου και στο μεταξύ είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Μπρεστ πριν φτάσει στη Γαλλία.

Οι αρχές διευκρινίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη σύνδεσης με άλλες υγειονομικές εστίες και ότι οι επιβάτες παραμένουν στο πλοίο έως την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.