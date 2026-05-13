Μπορντό: Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου μετά από ύποπτο θάνατο
Ειδήσεις
15:25 - 13 Μάι 2026

Μπορντό: Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου μετά από ύποπτο θάνατο

Reporter.gr Newsroom
Τέθηκαν σε καραντίνα περίπου 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου που κατέπλευσε στο λιμάνι του Μπορντό στη Γαλλία, μετά τον θάνατο ενός ηλικιωμένου επιβάτη και την εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερικής λοίμωξης στο πλοίο.

Σύμφωνα με τις γαλλικές υγειονομικές αρχές, όπως μεταδίδει η Le Figaro, το πλοίο έφτασε στο λιμάνι κατά τη διάρκεια της νύχτας, προερχόμενο από το Μπρεστ της Βρετάνης. Στο κρουαζιερόπλοιο επιβαίνουν συνολικά 1.233 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Βρετανοί και Ιρλανδοί, καθώς και 514 μέλη πληρώματος.

Ο επιβάτης που έχασε τη ζωή του ήταν περίπου 90 ετών, ενώ γύρω στα 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως εμετούς και διάρροια, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στη λήψη μέτρων περιορισμού και υγειονομικής παρακολούθησης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τα αίτια της κατάστασης, με το ενδεχόμενο οξείας γαστρεντερίτιδας να θεωρείται το πιθανότερο σενάριο. Αρχικά εξετάστηκε η πιθανότητα νοροϊού, ωστόσο οι πρώτες εργαστηριακές αναλύσεις δεν τον επιβεβαίωσαν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στο νοσοκομειακό κέντρο του Μπορντό. Παράλληλα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης.

Το πλοίο της εταιρείας Ambassador Cruise Line είχε αναχωρήσει από τα νησιά Σέτλαντ στις 6 Μαΐου και στο μεταξύ είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Μπρεστ πριν φτάσει στη Γαλλία.

Οι αρχές διευκρινίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη σύνδεσης με άλλες υγειονομικές εστίες και ότι οι επιβάτες παραμένουν στο πλοίο έως την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/05/2026 - 15:35
Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Πραγματικό «success story» η Ελλάδα - «Βλέπει» σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ - Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Πολιτική
16/05/2026 - 17:00

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Ειδήσεις
16/05/2026 - 16:21

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/05/2026 - 15:41

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Οικονομία
16/05/2026 - 15:00

Ξεκινά στις 20 Μαΐου η καταγραφή όλων των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων - Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Πολιτική
16/05/2026 - 14:34

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Ναυτιλία
16/05/2026 - 14:01

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/05/2026 - 13:35

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Πολιτική
16/05/2026 - 13:13

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

Ναυτιλία
16/05/2026 - 12:55

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Πολιτική
16/05/2026 - 12:30

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Πολιτική
16/05/2026 - 12:14

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Εργασιακά
16/05/2026 - 12:01

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:46

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
16/05/2026 - 11:40

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:31

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:16

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:00

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων

Πολιτική
16/05/2026 - 10:45

Χρυσοχοΐδης: Μεμονωμένα περιστατικά τα πρόσφατα επεισόδια, ωστόσο απαιτείται ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

