FedEx: Διαψεύδει τα σενάρια αποχώρησης από το «Μακεδονία»

Αναστάτωση προκάλεσαν στην αγορά της Θεσσαλονίκης δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ενδεχόμενη αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στο τέλος Μαΐου, δημιουργώντας ανησυχία κυρίως στον κλάδο των εκτελωνιστών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει τις ροές φορτίων, καθώς και τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων μέσω της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για τη συνέχεια της εφοδιαστικής αλυσίδας στην περιοχή.

Ωστόσο, με επίσημη ανακοίνωσή της, η FedEx διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια αποχώρησης από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση διακοπής της δραστηριότητάς της στην πόλη.

Η εταιρεία σημειώνει ότι προχωρά σε εσωτερική αναδιοργάνωση και ενοποίηση των διαδικασιών εκτελωνισμού, στο πλαίσιο λειτουργικών προσαρμογών, οι οποίες ωστόσο δεν επηρεάζουν την επιχειρησιακή της παρουσία στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τόσο το αεροπορικό όσο και το οδικό δίκτυο της εταιρείας στην περιοχή συνεχίζουν να λειτουργούν απρόσκοπτα, χωρίς αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς πελάτες και συνεργάτες.