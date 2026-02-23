Βρέθηκε σορός στο Βελούχι - Αναμένεται ταυτοποίηση
14:32 - 23 Φεβ 2026

Βρέθηκε σορός στο Βελούχι - Αναμένεται ταυτοποίηση

Reporter.gr Newsroom
Σορός εντοπίστηκε πριν από λίγο στο όρος Βελούχι, στο πλαίσιο των ερευνών για τον 74χρονο ορειβάτη που αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η σορός ανήκει στον αγνοούμενο, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα ρούχα που έφερε παραπέμπουν σε εκείνον.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, αναμένεται η ανάσυρση και η μεταφορά της σορού, ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες ξεκίνησαν εκ νέου από νωρίς το πρωί, καθώς οι βελτιωμένες καιρικές συνθήκες επέτρεψαν στις διασωστικές ομάδες να προσεγγίσουν δυσπρόσιτα σημεία της περιοχής.

