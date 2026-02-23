Βρέθηκε σορός στο Βελούχι - Αναμένεται ταυτοποίηση

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η σορός ανήκει στον αγνοούμενο, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα ρούχα που έφερε παραπέμπουν σε εκείνον.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, αναμένεται η ανάσυρση και η μεταφορά της σορού, ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες ξεκίνησαν εκ νέου από νωρίς το πρωί, καθώς οι βελτιωμένες καιρικές συνθήκες επέτρεψαν στις διασωστικές ομάδες να προσεγγίσουν δυσπρόσιτα σημεία της περιοχής.

