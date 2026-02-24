Νέο «μοντέλο» στο Στρατό - Ποιες αλλαγές προβλέπονται
14:19 - 24 Φεβ 2026

Νέο «μοντέλο» στο Στρατό - Ποιες αλλαγές προβλέπονται

Tίθεται σε ισχύ από σήμερα (24/2) το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας για την Α’ ΕΣΣΟ 2026, σηματοδοτώντας μια συνολική αναμόρφωση του τρόπου εκπαίδευσης και αξιοποίησης των στρατευσίμων. Η αλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και φιλοδοξεί να μετατρέψει τη θητεία από μια τυπική υποχρέωση σε μια ουσιαστική εμπειρία με επιχειρησιακή και επαγγελματική αξία.    

Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή ξεκινά με την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026, από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου, και περιλαμβάνει αλλαγές στη διάρκεια και το περιεχόμενο της βασικής εκπαίδευσης, στις ειδικότητες, στις αποζημιώσεις και στη συνολική καθημερινότητα των οπλιτών.

Πώς αλλάζει η βασική εκπαίδευση

Μέχρι σήμερα, η βασική εκπαίδευση στον Ελληνικό Στρατό διαρκούσε περίπου 5 με 6 εβδομάδες, ανάλογα με το Όπλο και το Κέντρο Εκπαίδευσης. Η πρώτη φάση (ΣΒΕΝ) κάλυπτε περίπου τέσσερις εβδομάδες, ακολουθούμενη από σύντομη συμπληρωματική εκπαίδευση πριν τη μετάθεση στη μονάδα. Το πρόγραμμα βολών και ασκήσεων ήταν περιορισμένο, δεν υπήρχε θεσμοθετημένη εκπαίδευση σε drones και οι πιστοποιημένες δεξιότητες με αντίκρισμα στην αγορά εργασίας ήταν ελάχιστες.

Με το νέο πλαίσιο, η βασική εκπαίδευση επεκτείνεται στις 10 εβδομάδες και αποκτά πιο απαιτητικό και τεχνολογικά σύγχρονο χαρακτήρα. Περιλαμβάνει αυξημένο αριθμό βολών, ακόμη και νυχτερινών, εντατικές πορείες και ασκήσεις πεδίου, καθώς και εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες, πυροπροστασία και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα, στην εκπαίδευση χειρισμού Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones), με θεωρητικά μαθήματα, χρήση εξομοιωτών και πρακτικές δοκιμασίες. Στόχος είναι η διαμόρφωση στρατευσίμων με σύγχρονες επιχειρησιακές δεξιότητες και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Εξειδίκευση με επαγγελματικό αντίκρισμα

Πέρα από τη βασική εκπαίδευση, θεσπίζεται ειδική εκπαίδευση τεσσάρων εβδομάδων με πιστοποίηση δεξιοτήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν και στον ιδιωτικό τομέα. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται αντικείμενα όπως ο χειρισμός μηχανημάτων και drones, η ναυαγοσωστική, η κυβερνοασφάλεια, η οπλουργία και άλλες ειδικότητες που παρέχονται μέσω Μονάδων, Σχολών και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.

Παράλληλα, ο αριθμός των ειδικοτήτων περιορίζεται από 46 σε 19, με στόχο την καλύτερη προσαρμογή στις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες.

Τοποθετήσεις και διάρκεια θητείας

Αλλαγές επέρχονται και στο σύστημα τοποθετήσεων. Περίπου το 70% των στρατευσίμων θα μετατίθεται απευθείας, μετά την εκπαίδευση, σε επιχειρησιακές μονάδες, κυρίως σε παραμεθόριες περιοχές.

Όσοι υπηρετούν σε Θράκη, νησιά του Αιγαίου, στην ΕΛΔΥΚ ή στην Προεδρική Φρουρά θα έχουν διάρκεια θητείας 9 μηνών, ενώ για όσους υπηρετούν στην ενδοχώρα η θητεία παραμένει στους 12 μήνες.

Αυξήσεις στην αποζημίωση και βελτίωση συνθηκών

Σημαντική μεταβολή αφορά και τη μηνιαία αποζημίωση των στρατευσίμων, η οποία μέχρι πρότινος ήταν συμβολική. Πλέον:

  • 100 ευρώ θα λαμβάνουν όσοι υπηρετούν στην παραμεθόριο (Θράκη, νησιά Αιγαίου, ΕΛΔΥΚ).

  • 50 ευρώ όσοι υπηρετούν στην ενδοχώρα.

  • 150–200 ευρώ προβλέπονται για όσους πληρούν ειδικά κοινωνικά κριτήρια, όπως πολύτεκνοι, γονείς ή ορφανοί.

Ταυτόχρονα, αναβαθμίζεται το συσσίτιο με νέο κανονισμό και αυξημένο διατροφικό κονδύλι, από 4,50 ευρώ σε 6,40 ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας σίτισης.

Προς μια νέα φιλοσοφία θητείας

Σημειώνεται ότι η μεταρρύθμιση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της «Ατζέντας 2030» και επιχειρεί να αναπροσανατολίσει συνολικά τη στρατιωτική εμπειρία. Η εκπαίδευση γίνεται πιο εκτεταμένη και ρεαλιστική, με χρήση σύγχρονων οπλικών συστημάτων και τεχνολογιών, ενώ παράλληλα εισάγονται πιστοποιημένες δεξιότητες που έχουν αξία και εκτός στρατεύματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην άμεση ενίσχυση των μονάδων πρώτης γραμμής, μέσω ταχύτερης τοποθέτησης των νεοσυλλέκτων σε επιχειρησιακούς σχηματισμούς. Παράλληλα, η αύξηση των αποζημιώσεων και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης επιχειρούν να αντιμετωπίσουν χρόνιες αδυναμίες του συστήματος.

Κεντρικός στόχος είναι η διαμόρφωση εφέδρων με ουσιαστική κατάρτιση και σύγχρονες δεξιότητες, ικανών να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις ασφάλειας, ενώ για τους ίδιους τους νέους η θητεία να συνδέεται με απτή γνώση, εμπειρία και αναγνωρισμένες ικανότητες.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/02/2026 - 14:22
