Σε επτάμηνα υψηλά παραμένει το πετρέλαιο εν μέσω ανησυχιών για στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν
Εμπορεύματα
13:38 - 24 Φεβ 2026

Σε επτάμηνα υψηλά παραμένει το πετρέλαιο εν μέσω ανησυχιών για στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν κοντά σε επτάμηνα υψηλά την Τρίτη (24/2), καθώς οι traders αξιολογούν τους κινδύνους για την προσφορά από τυχόν στρατιωτική κλιμάκωση, ενόψει ενός ακόμη γύρου διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχωρούν ελαφρώς κατά 0,15% στα 71 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα αμερικανικά συμβόλαια του αργού καταγράφουν αντίστοιχη μείωση περίπου 0,1% στα 66,25 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι το Brent διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιουλίου, ενώ το WTI καταγράφει τα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές Αυγούστου.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν τον τρίτο γύρο πυρηνικών συνομιλιών την Πέμπτη στη Γενεύη, όπως δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά το Ιράν έχει αρνηθεί κατηγορηματικά, υποστηρίζοντας ότι δεν προσπαθεί να αναπτύξει ατομικό όπλο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέσυρε επίσης το μη απαραίτητο προσωπικό και τις οικογένειές τους από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό, -δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τη Δευτέρα-, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα ότι θα είναι «πολύ κακή μέρα» για το Ιράν αν δεν καταλήξει σε συμφωνία.

«Ο κίνδυνος δεν είναι απαραίτητα ότι ο πόλεμος αποτελεί το βασικό σενάριο, αλλά ότι η κλιμάκωση γίνεται δύσκολο να αναστραφεί μόλις αυξηθούν οι τοποθετήσεις και οι προσδοκίες», σημείωσαν αναλυτές της SEB σε σημείωμά τους. «Αυτή είναι η δυσάρεστη δυναμική που σήμερα στηρίζει το γεωπολιτικό premium στο πετρέλαιο».

Στο μέτωπο της εμπορικής πολιτικής, ο Τραμπ προειδοποίησε τη Δευτέρα σειρά χωρών να μην αποσύρουν τη στήριξή τους από πρόσφατα εμπορικά συμφωνημένα με τις ΗΠΑ, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώσει τους έκτακτους δασμούς του, λέγοντας ότι θα τις επιβαρύνει με πολύ υψηλότερους δασμούς σύμφωνα με άλλους εμπορικούς νόμους.

Yπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα αυξήσει προσωρινά τον δασμό στο 15% από 10% για εισαγωγές στις ΗΠΑ από όλες τις χώρες, το μέγιστο όριο που επιτρέπει ο νόμος.

Νέα πτώση για το φυσικό αέριο - Μικτές τάσεις στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο, συνεχίζει την πτωτική του πορεία, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να αποδυναμώνονται αυτή την ώρα κατά 2,526% στα 31.030 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, μικτές είναι οι τάσεις στα μέταλλα. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός υποχωρεί αυτή την ώρα κατά 0,65% στα 5,191.61 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι ενισχύεται 1,45% στα 87.830 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαλκός κερδίζει 1,63% στα 5.9363 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο παραμένει αμετάβλητο έναντι του ευρώ στα 1,1783 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αμετάβλητο παραμένει και έναντι της βρετανικής λίρας στα 1,3491 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,06% έναντι του ευρώ στη 0,8732 λίρα ανά ευρώ.

