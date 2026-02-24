Έβρος: Πάνω από 5.000 στρέμματα καλλιεργειών έχουν πλημμυρίσει
Ειδήσεις
14:02 - 24 Φεβ 2026

Έβρος: Πάνω από 5.000 στρέμματα καλλιεργειών έχουν πλημμυρίσει

Reporter.gr Newsroom
Οι αρχές στον δήμο Σουφλίου βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, μετά τη θραύση του αναχώματος στο αγρόκτημα της Κορνοφωλιάς. Παράλληλα, η κατάσταση στο Πύθιο Διδυμοτείχου παραμένει κρίσιμη, εξαιτίας της σημαντικής ανόδου της στάθμης του ποταμού Έβρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η υποχώρηση του αναχώματος προκάλεσε ανεξέλεγκτη εισροή υδάτων, με αποτέλεσμα χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης να μετατραπούν σε μια απέραντη υδάτινη έκταση. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 στρέμματα καλλιεργειών που έχουν πλημμυρίσει, με τους παραγωγούς να βλέπουν τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται. Η εικόνα της περιοχής θυμίζει λίμνη, ενώ η στάθμη των υδάτων συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία.

Οι τοπικές αρχές προχώρησαν άμεσα σε αυστηρά μέτρα ασφαλείας, απαγορεύοντας κάθε κίνηση πολιτών στην πληγείσα περιοχή, ώστε να αποτραπούν ατυχήματα και πιθανοί εγκλωβισμοί. Η προστασία των κατοίκων παραμένει απόλυτη προτεραιότητα, καθώς η εξέλιξη της κατάστασης θεωρείται απρόβλεπτη.

Ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος, χαρακτήρισε την κατάσταση μια ακόμη σκληρή δοκιμασία για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής, επισημαίνοντας πως οι ζημιές είναι τεράστιες και επαναλαμβανόμενες. Όπως ανέφερε, οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν σοβαρό πλήγμα στο εισόδημά τους, σε μια περίοδο ήδη επιβαρυμένη από προηγούμενες φυσικές καταστροφές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, τα νερά αναμένεται να εξαπλωθούν σε ολόκληρη την παραεβρία ζώνη του δήμου, εντείνοντας τον κίνδυνο για τις καλλιέργειες και επηρεάζοντας συνολικά την τοπική οικονομία. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για τον περιορισμό της καταστροφής και την αποκατάσταση των ζημιών.

Η θραύση του αναχώματος στην Κορνοφωλιά αναδεικνύει την ευαλωτότητα της περιοχής σε ακραία υδρολογικά φαινόμενα και επισημαίνει την ανάγκη για ουσιαστικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και της τοπικής κοινωνίας.

Στο Πύθιο Διδυμοτείχου, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, μετά την απότομη άνοδο της στάθμης του Έβρου, η οποία ξεπέρασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα τα 7 μέτρα φτάνοντας τα 7,15 μ. Σήμερα η στάθμη έχει υποχωρήσει στα 6,75 μ., μερική αποκλιμάκωση που δεν έχει όμως εξαλείψει τον κίνδυνο.

Τα νερά έχουν πλημμυρίσει τον κάμπο και εισέλθει στον οικισμό μέσω του περιφερειακού δρόμου, φτάνοντας στις αυλές πρώτων κατοικιών. Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής και μηχανήματα έργου, με παρεμβάσεις όπως ρίψη χωμάτων και στεγανοποίηση φρεατίων απ’ όπου εισήλθαν τα νερά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες.

Στον κάμπο δίπλα στο Πύθιο, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Η σιδηροδρομική γραμμή και ο σταθμός έχουν καλυφθεί από τα νερά, όπως και ο τοπικός αστυνομικός σταθμός. Σε ορισμένα σημεία, το ύψος του νερού ξεπερνά τα 2,5 μέτρα, αγγίζοντας τα 2,6–2,7 μ., με χαρακτηριστικό παράδειγμα μια μπασκέτα ύψους περίπου 3 μέτρων που σχεδόν καλύφθηκε.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου, περίπου 150.000 στρέμματα βρίσκονται κάτω από το νερό, με την πλημμυρισμένη έκταση να καλύπτει μεγάλο μέρος του νομού. Στις περιοχές Τυχερού και Φερών δεν έχουν καταγραφεί υπερχειλίσεις, αν και υπάρχουν τοπικά λιμνάζοντα ύδατα. Βόρεια, η εικόνα θυμίζει εκτεταμένη «θάλασσα» που καταλαμβάνει την κοιλάδα, ενώ αντίστοιχη κατάσταση παρατηρείται και στην απέναντι πλευρά, στην Τουρκία.

