Μητσοτάκης: Τέλη Μαρτίου η απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού

Στα τέλη Μαρτίου θα αποφασιστεί πόσο ακριβώς θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, ενημέρωσε σήμερα (24/2) ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΣΟΠ).

Στο επίκεντρο του ΚΣΟΠ βρέθηκε ο προγραμματισμός των παραγωγικών υπουργείων για το 2026 με τον πρωθυπουργό να δίνει τις «κατευθυντήριες» για τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης.

Στόχος η δυναμική συνέχιση των ρυθμών ανάπτυξης

«Οι κεντρικοί στόχοι έχουν ήδη τεθεί και προσδιοριστεί και από τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. Η δυναμική συνέχιση των ρυθμών ανάπτυξης, οι οποίοι πρέπει να παραμένουν σταθερά πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έτσι ώστε να μπορούμε να πετύχουμε πραγματική σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η συνέχιση των πολύ θετικών αποτελεσμάτων στην αγορά εργασίας, με την ανεργία να αποκλιμακώνεται ακόμα περισσότερο με σκοπό να φτάσουμε στα ιστορικά χαμηλά» ανέφερε ο πρωθυπουργός στην εισήγησή του.

Τόνισε επίσης να ληφθεί υπ’όψιν και μία πιο μακροσκοπική προσέγγιση του τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά εργασίας. «Είναι δεδομένο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια πάρα πολλά πράγματα στην αγορά εργασίας και εκτιμώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και μέσα από την οπτική γωνία του συστήματος εκπαίδευσης, αλλά σίγουρα μέσα από την οπτική των πολιτικών μας για τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, αλλά και για την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, όπου νομίζω ότι έχουμε ακόμα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης» συνέχισε.

Κεντρικό στοίχημα η αντιμετώπιση της ακρίβειας

Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως κεντρική προτεραιότητα και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, απαριθμώντας τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο πεδίο.

«Κεντρικός σκοπός παραμένει και η αντιμετώπιση του επίμονου προβλήματος της ακρίβειας. Πιστεύω ότι με τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής για τον καταναλωτή κάνουμε σημαντικά βήματα έτσι ώστε να έχουμε μία καλύτερη κατανόηση του τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα στην αγορά, με δυνατότητα στοχευμένων παρεμβάσεων εκεί όπου η Αρχή θα κρίνει ότι είναι απαραίτητο» σημείωσε.

Προϋπολογισμός και αποκλιμάκωση του χρέους

Επανέλαβε, δε, την ανάγκη «απαρέγκλιτης εκτέλεσης του προϋπολογισμού» που «με την επίτευξη των στόχων σχετικά με τα πρωτογενή πλεονάσματα αλλά και τους στόχους της αποκλιμάκωσης του χρέους, είναι το πλαίσιο το οποίο δημιουργεί το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις υπόλοιπες πολιτικές μας».

Επιλογές με «πραγματικό αποτύπωμα στο διαθέσιμο εισόδημα»

Στο πλαίσιο αυτό, παρατήρησε ότι «οι πολίτες, ήδη, είδαν τα πρώτα αποτελέσματα των σημαντικών μειώσεων στους φορολογικούς συντελεστές, έτσι όπως αυτοί νομοθετήθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους. Δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερα παιδιά και ειδικότερα οι νέοι, αντιλαμβάνονται ότι οι πολιτικές αυτές έχουν πραγματικό αποτύπωμα στο δικό τους διαθέσιμο εισόδημα» σημείωσε.

Συμπλήρωσε, δε, ότι «εκκρεμεί ακόμα η νέα αύξηση – αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, η οποία και θα αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη του Μαρτίου».

