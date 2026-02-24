ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης: Τέλη Μαρτίου η απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού
Πολιτική
13:39 - 24 Φεβ 2026

Μητσοτάκης: Τέλη Μαρτίου η απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα τέλη Μαρτίου θα αποφασιστεί πόσο ακριβώς θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, ενημέρωσε σήμερα (24/2) ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΣΟΠ).  

Στο επίκεντρο του ΚΣΟΠ βρέθηκε ο προγραμματισμός των παραγωγικών υπουργείων για το 2026 με τον πρωθυπουργό να δίνει τις «κατευθυντήριες» για τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης.

Στόχος η δυναμική συνέχιση των ρυθμών ανάπτυξης

«Οι κεντρικοί στόχοι έχουν ήδη τεθεί και προσδιοριστεί και από τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. Η δυναμική συνέχιση των ρυθμών ανάπτυξης, οι οποίοι πρέπει να παραμένουν σταθερά πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έτσι ώστε να μπορούμε να πετύχουμε πραγματική σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η συνέχιση των πολύ θετικών αποτελεσμάτων στην αγορά εργασίας, με την ανεργία να αποκλιμακώνεται ακόμα περισσότερο με σκοπό να φτάσουμε στα ιστορικά χαμηλά» ανέφερε ο πρωθυπουργός στην εισήγησή του.

Τόνισε επίσης να ληφθεί υπ’όψιν και μία πιο μακροσκοπική προσέγγιση του τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά εργασίας. «Είναι δεδομένο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια πάρα πολλά πράγματα στην αγορά εργασίας και εκτιμώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και μέσα από την οπτική γωνία του συστήματος εκπαίδευσης, αλλά σίγουρα μέσα από την οπτική των πολιτικών μας για τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, αλλά και για την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, όπου νομίζω ότι έχουμε ακόμα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης» συνέχισε.

Κεντρικό στοίχημα η αντιμετώπιση της ακρίβειας

Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως κεντρική προτεραιότητα και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, απαριθμώντας τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο πεδίο.

«Κεντρικός σκοπός παραμένει και η αντιμετώπιση του επίμονου προβλήματος της ακρίβειας. Πιστεύω ότι με τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής για τον καταναλωτή κάνουμε σημαντικά βήματα έτσι ώστε να έχουμε μία καλύτερη κατανόηση του τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα στην αγορά, με δυνατότητα στοχευμένων παρεμβάσεων εκεί όπου η Αρχή θα κρίνει ότι είναι απαραίτητο» σημείωσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgn5qquiwyux?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Προϋπολογισμός και αποκλιμάκωση του χρέους

Επανέλαβε, δε, την ανάγκη «απαρέγκλιτης εκτέλεσης του προϋπολογισμού» που «με την επίτευξη των στόχων σχετικά με τα πρωτογενή πλεονάσματα αλλά και τους στόχους της αποκλιμάκωσης του χρέους, είναι το πλαίσιο το οποίο δημιουργεί το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις υπόλοιπες πολιτικές μας».

Επιλογές με «πραγματικό αποτύπωμα στο διαθέσιμο εισόδημα»

Στο πλαίσιο αυτό, παρατήρησε ότι «οι πολίτες, ήδη, είδαν τα πρώτα αποτελέσματα των σημαντικών μειώσεων στους φορολογικούς συντελεστές, έτσι όπως αυτοί νομοθετήθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους. Δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερα παιδιά και ειδικότερα οι νέοι, αντιλαμβάνονται ότι οι πολιτικές αυτές έχουν πραγματικό αποτύπωμα στο δικό τους διαθέσιμο εισόδημα» σημείωσε.

Συμπλήρωσε, δε, ότι «εκκρεμεί ακόμα η νέα αύξηση – αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, η οποία και θα αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη του Μαρτίου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgn5gjlwitt5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 24/02/2026 - 13:59
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων
Πολιτική

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά
Πολιτική

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Μητσοτάκης από Κρήτη: Στόχος η τρίτη θητεία με αιχμή επενδύσεις, ανάπτυξη και σταθερότητα
Πολιτική

Μητσοτάκης από Κρήτη: Στόχος η τρίτη θητεία με αιχμή επενδύσεις, ανάπτυξη και σταθερότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι για το πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:10

Ουγγαρία: Κυβερνητική πίεση για παραίτηση του προέδρου - Ανοικτό το ενδεχόμενο νομικών διαδικασιών

Ειδήσεις
01/06/2026 - 11:54

FT: Περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με το 2022

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
01/06/2026 - 11:39

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

Εργασιακά
01/06/2026 - 11:34

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα 01/6 αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 11:29

Η SoftBank εκθρονίζει την Toyota: Νέα βασίλισσα της ιαπωνικής αγοράς

Πολιτική
01/06/2026 - 11:20

Σαφές μήνυμα Δούκα μετά τις αντιδράσεις: Αυτόνομη πορεία για το ΠΑΣΟΚ και προοδευτικές συγκλίσεις

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 11:10

Ευρωαγορές: Σε επιφυλακή λόγω Μέσης Ανατολής - Η EasyJet «πετά» 11% λόγω σεναρίων εξαγοράς

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:50

Καλαμάτα: Νεκρή 39χρονη μέσα στο σπίτι της – Συνελήφθη ο σύζυγός της

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/06/2026 - 10:49

Τα ελληνικά λιμάνια δεν είναι μόνο «κυματοθραύστες»

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 10:33

Ράλι τεχνολογίας στη Νότια Κορέα: Νέα «κορυφή» για τον Kospi εν μέσω κρίσης ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
01/06/2026 - 10:30

Χρηματιστήριο: Τα ρεκόρ του Μαΐου κάλυψαν το «κόστος» του πολέμου - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Οικονομία
01/06/2026 - 10:25

Προκαταβολή φόρου: Στο «ζύγι» σταδιακή κατάργηση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 10:19

Ο Όμιλος ONEX δίνει το «παρών» στα «Ποσειδώνια 2026»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:13

Νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για πιθανή συμφωνία

Πολιτική
01/06/2026 - 10:03

Ο εξαιρετικός Κ. Τσουτσοπλίδης ολοκλήρωσε τη θητεία του στο Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
01/06/2026 - 10:00

Σκληρό μπρα ντε φερ των φορέων για το νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Οι κρίσιμες διαφωνίες

Τεχνολογία
01/06/2026 - 09:38

Τι είναι το CRM, που υπόσχεται να αλλάξει πλήρως τη λειτουργία του Δημοσίου

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 09:30

Η «τρέλα» της Τεχνητής Νοημοσύνης ανεβάζει ταχύτητα - Ιστορικό δίμηνο στον S&P 500

Ειδήσεις
01/06/2026 - 08:44

Αριστερά εναντίον Ακροδεξιάς στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας - Ποιοι πάνε σε δεύτερο γύρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ