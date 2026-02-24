ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καλαφάτης: «Η καινοτομία στηρίζει στην πράξη την περιφερειακή ανάπτυξη»
Ειδήσεις
23:50 - 24 Φεβ 2026

Καλαφάτης: «Η καινοτομία στηρίζει στην πράξη την περιφερειακή ανάπτυξη»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

“Δεν βρισκόμαστε εδώ για να περιγράψουμε ακόμη ένα έργο υποδομής στην ελληνική περιφέρεια. Βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για μια στροφή παραδείγματος στον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό κράτος αντιλαμβάνεται και στηρίζει τις ορεινές του περιοχές -όχι ως περιθώριο που πρέπει να «αντέξει» αλλά ως στρατηγικό πυλώνα μιας νέας αναπτυξιακής ταυτότητας για τη χώρα”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, στο πλαίσιο της ομιλίας του στην Υποεπιτροπή Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα το "Νέο Ολιστικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Ορεινότητας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)" στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.

Και πρόσθεσε: “Πριν από λίγα χρόνια, αν μιλούσαμε για ένα κέντρο έρευνας αιχμής στα Άγραφα, σε έναν ορεινό δήμο όπως ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, ίσως να ακουγόταν ως ευγενής ουτοπία. Σήμερα όμως, αυτό που κάποτε φάνταζε μακρινό σενάριο, αποτελεί πλέον συγκροτημένη, χρηματοδοτημένη και θεσμικά κατοχυρωμένη πραγματικότητα”.

“Η Ελλάδα είναι η τρίτη πιο ορεινή χώρα της Ευρώπης”, επισήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπογραμμίζοντας ότι: “Η ορεινότητα αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό στοιχείο στενά συνδεδεμένο με την ανάπτυξη της χώρας μας και απαιτεί στοχευμένες και αποτελεσματικές πολιτικές”. “Χρειαζόμαστε γνώση. Χρειαζόμαστε τεχνολογία. Χρειαζόμαστε έρευνα που μένει στον τόπο, που δουλεύει πάνω στον τόπο και που παράγει λύσεις για τον τόπο. Γι΄αυτό η παρουσία του του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στα Άγραφα έχει τόσο μεγάλη σημασία. Εδώ και 25 χρόνια, το ΕΚΕΤΑ αποτελεί ίσως το πιο ζωντανό παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει η ελληνική επιστημονική κοινότητα όταν της δοθεί ο χώρος να κινηθεί με ελευθερία, εξωστρέφεια και υψηλή φιλοδοξία”, τόνισε ο κ. Καλαφάτης.

“Η ίδρυση του Ολιστικού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Ορεινότητας – “ΟΡΟΣ” στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, τα εγκαίνια του οποίου θα πραγματοποιηθούν σε λιγότερο από έναν μήνα, στις 20 Μαρτίου 2026, δεν είναι μια μεμονωμένη, αποσπασματική κίνηση. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο, συνεκτικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα μέσα από την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027”, ανέφερε ο κ. Καλαφάτης προσθέτοντας ότι: “Η αγροδιατροφή, η βιοοικονομία, η κλιματική ανθεκτικότητα, η πράσινη ενέργεια, η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι γενικές έννοιες αλλά συγκεκριμένοι άξονες της εθνικής μας στρατηγικής με στόχο τη στήριξη της περιφέρειας, τη μείωση των ανισοτήτων - ιδιαίτερα των παραμεθόριων και ορεινών περιοχών- και την αντιμετώπιση του δημογραφικού ελλείμματος”.

“Η δημιουργία του Κέντρου στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, εντάσσεται στον εθνικό περιφερειακό σχεδιασμό για την έρευνα και την καινοτομία με στόχο τη στήριξη της περιφέρειας, τη μείωση των ανισοτήτων - ιδιαίτερα των παραμεθόριων και ορεινών περιοχών- συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ελλείμματος”, υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης.H καινοτομία στηρίζει στην πράξη την περιφερειακή ανάπτυξη. Μαζί - Πολιτεία, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και επενδυτές- μπορούμε να χτίσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, βασισμένο στη γνώση, στη δημιουργικότητα, στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και στις λύσεις που φέρνει η καινοτομία. Γιατί στο τέλος της ημέρας, ο στόχος μας είναι ένας: Καινοτομία για όλους. Ευημερία για όλους”, σημείωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Τον Υφυπουργό Ανάπτυξης προλόγισε ο Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων, Μάνος Κόνσολας, το Κέντρο παρουσίασε στα μέλη της ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Δημήτρη Τερζή, του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτη Νάνου και του Προέδρου της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της Κ.Ε.Δ.Ε., Δημάρχου Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια
Ειδήσεις

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Στην επίσημη εκδήλωση για τη συνεργασία του Ιδρύματος Ευγενίδου με το CERN ο Καλαφάτης
Πολιτική

Στην επίσημη εκδήλωση για τη συνεργασία του Ιδρύματος Ευγενίδου με το CERN ο Καλαφάτης

Καλαφάτης: Εγκαινίασε τη νέα κτιριακή επέκταση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Πολιτική

Καλαφάτης: Εγκαινίασε τη νέα κτιριακή επέκταση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια
Τεχνολογία

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 23:22

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά με ώθηση από την Nvidia παρά την άνοδο στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 22:40

Νέες «παλινωδίες» Τραμπ: Δε θα υπάρξει επέμβαση ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Πολιτική
01/06/2026 - 22:00

Μητσοτάκης στα Ποσειδώνια: Η ναυτιλία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής και γεωπολιτικής στρατηγικής της χώρας

Πολιτική
01/06/2026 - 21:33

Τσουκαλάς: Όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο που κρατά ζωντανή τη ΝΔ

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 20:51

THEON: Ανακοίνωσε την εξασφάλιση νέων παραγγελιών ύψους €42 εκατ., με επιπλέον δικαιώματα αγοράς περίπου €27 εκατ.

Πολιτική
01/06/2026 - 20:31

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

Πολιτική
01/06/2026 - 20:06

Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ - Τσίπρας και Καρυστιανού ανατρέπουν το «σκηνικό» στην αντιπολίτευση

Πολιτική
01/06/2026 - 19:38

Μητσοτάκης: Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί πολύτιμο εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να προστατευθεί

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ