ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λαγκάρντ: Η ΕKT δεν βλέπει ακόμα κύμα απολύσεων εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις
12:17 - 26 Φεβ 2026

Λαγκάρντ: Η ΕKT δεν βλέπει ακόμα κύμα απολύσεων εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας στην ευρωζώνη, χωρίς ωστόσο να έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής κύμα απολύσεων, ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κριστίν Λαγκάρντ.

Μιλώντας ενώπιον επιτροπής του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η επικεφαλής της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν θετική επίδραση στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. «Αυτό που βλέπουμε προς το παρόν είναι ότι αυξάνει την παραγωγικότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν καταγράφονται ακόμη επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, διαψεύδοντας, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, τους φόβους για μαζικές απώλειες θέσεων λόγω αυτοματοποίησης. «Δεν βλέπουμε ακόμα συνέπειες σε όρους αγοράς εργασίας και κύματα απολύσεων για τα οποία εκφράζονταν φόβοι και θα είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί καθώς θα προχωρούμε», πρόσθεσε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΚΤ: Ανοικτό το ενδεχόμενο αυξήσεων επιτοκίων – Προειδοποίηση Πανέτα για επίμονο πληθωρισμό
Οικονομία

ΕΚΤ: Ανοικτό το ενδεχόμενο αυξήσεων επιτοκίων – Προειδοποίηση Πανέτα για επίμονο πληθωρισμό

Η Ελλάδα δίνει φωνή στην ΤΝ, μέσω τουρισμού και Gov.gr
Τεχνολογία

Η Ελλάδα δίνει φωνή στην ΤΝ, μέσω τουρισμού και Gov.gr

ΕΚΤ: Νέο γεωπολιτικό σοκ από τη Μέση Ανατολή απειλεί αγορές, πληθωρισμό και χρηματοπιστωτική σταθερότητα
Ειδήσεις

ΕΚΤ: Νέο γεωπολιτικό σοκ από τη Μέση Ανατολή απειλεί αγορές, πληθωρισμό και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

ΕΚΤ για πληθωρισμό: Ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων τον Ιούνιο λόγω Μέσης Ανατολής
Ειδήσεις

ΕΚΤ για πληθωρισμό: Ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων τον Ιούνιο λόγω Μέσης Ανατολής 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/06/2026 - 14:14

Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Τι είπε για Νετανιάχου, Χαμενεΐ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
03/06/2026 - 14:14

Άρχισαν τα μπάνια του λαού

Ειδήσεις
03/06/2026 - 14:05

Στο Κίεβο για συνάντηση με τον Ζελένσκι ο Ρούτε

ΜΕΤΑΛΛΑ
03/06/2026 - 14:01

«Ανάγκη στοιχειώδους αυτάρκειας σε κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες»

ΕΜΠΟΡΙΟ
03/06/2026 - 13:55

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο €954.485 στην VF HELLAS για πρακτικές παρεμπόδισης στις διαδικτυακές πωλήσεις

Οικονομία
03/06/2026 - 13:54

Η επίπτωση του Brexit στο Διμερές Εμπόριο Αγαθών Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου

ΕΜΠΟΡΙΟ
03/06/2026 - 13:47

Η easyGroup εισέρχεται στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο

Ειδήσεις
03/06/2026 - 13:47

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Άγγελος Αντωνόπουλος

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/06/2026 - 13:44

Στρατηγική Συνεργασία Alpha Bank - Πολυτεχνείου Κρήτης: Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και παραγωγή γνώσης για την ανάπτυξη του νησιού

Ανεμοδείκτης
03/06/2026 - 13:40

Πολιτική συζήτηση δίχως περιεχόμενο

Ειδήσεις
03/06/2026 - 13:37

Shay Gal: «Ο αναθεωρητισμός πρέπει να γίνει ακριβός για την Τουρκία πριν γίνει γεωγραφία»

Ειδήσεις
03/06/2026 - 13:34

Διπλό διάβημα της Αθήνας προς Κίεβο για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: «Κίνδυνος για τη Μεσόγειο»

Εμπορεύματα
03/06/2026 - 13:27

Άνοδος στο πετρέλαιο λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή - Πάνω από τα $98 το Brent

Οικονομία
03/06/2026 - 13:16

ΟΔΔΗΧ: Ισχυρή ζήτηση στη δημοπρασία εντόκων - Υπερκάλυψη 2,5 φορές και απόδοση 2,41%

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 13:07

Intracom Defense: Σε επίπεδο-ρεκόρ €300 εκατ. διαμορφώνεται το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων

Οικονομία
03/06/2026 - 13:04

ΙΕΛΚΑ: Στο 1,14% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Μάιο 2026 – Στο +8,59% η μαναβική

Πολιτική
03/06/2026 - 12:56

Κατρίνης: Διπλάσιος ο πληθωρισμός από την Ευρωζώνη, αλλά η κυβέρνηση λέει «όλα καλά»

Ειδήσεις
03/06/2026 - 12:50

Δένδιας στη 19η Διάσκεψη Αρχηγών ΓΕΕΘΑ: «Οι βαλκανικές συνεργασίες αποτελούν δίαυλο αποκλιμάκωσης και σταθερότητας»

Ειδήσεις
03/06/2026 - 12:46

ΟΟΣΑ: Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί σε 2,8% το 2026 - Αναγκαία η ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/06/2026 - 12:39

PMI κάτω από το όριο ανάπτυξης: Αυξάνονται οι φόβοι ύφεσης στην ευρωζώνη

ΕΜΠΟΡΙΟ
03/06/2026 - 12:32

ΕΛΣΤΑΤ: Από ελλειμματικό σε πλεονασματικό το εμπόριο Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 12:21

Metlen: Στις 16 Ιουλίου η διανομή μερίσματος, ύψους 1 ευρώ/ μετοχή

Πολιτική
03/06/2026 - 12:11

«Στον αέρα» προκήρυξη για κάλυψη 1131 θέσεων γιατρών - Εντός τεσσάρων μηνών οι προσλήψεις

Ειδήσεις
03/06/2026 - 12:09

Γαλλία: Βαριά «καμπάνα» 22 εκατ. ευρώ στη Shein – Έντονη αντίδραση της εταιρείας

Ακίνητα
03/06/2026 - 11:58

ΕΤΑΔ: Υπεγράφη η μίσθωση του ιστορικού «Ξενία Ουρανούπολης» με την Domes Resorts

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/06/2026 - 11:53

Η Eurobank «Πρωταθλητής Προσλήψεων BrainReGain 2025»

Εργασιακά
03/06/2026 - 11:52

Μελέτη ICAP CRIF: Αύξηση της μέσης ετήσιας απασχόλησης στην Ελλάδα κατά 1,5% το 2025

Ειδήσεις
03/06/2026 - 11:48

Επίθεση ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη - Στο στόχαστρο ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
03/06/2026 - 11:47

Πολιτική κόντρα για μια φωτογραφία: Ο Γεωργιάδης μιλά για διαρροές και εντυπώσεις

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
03/06/2026 - 11:31

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Πρόγραμμα υποστήριξης των δομών πυροπροστασίας στην περιοχή της Αχαΐας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ