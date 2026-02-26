Λαγκάρντ: Η ΕKT δεν βλέπει ακόμα κύμα απολύσεων εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας στην ευρωζώνη, χωρίς ωστόσο να έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής κύμα απολύσεων, ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κριστίν Λαγκάρντ.

Μιλώντας ενώπιον επιτροπής του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η επικεφαλής της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν θετική επίδραση στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. «Αυτό που βλέπουμε προς το παρόν είναι ότι αυξάνει την παραγωγικότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν καταγράφονται ακόμη επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, διαψεύδοντας, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, τους φόβους για μαζικές απώλειες θέσεων λόγω αυτοματοποίησης. «Δεν βλέπουμε ακόμα συνέπειες σε όρους αγοράς εργασίας και κύματα απολύσεων για τα οποία εκφράζονταν φόβοι και θα είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί καθώς θα προχωρούμε», πρόσθεσε.