Μυτιληναίος: Όχι άλλη καθυστέρηση στο ευρωπαϊκό Industrial Accelerator Act

Σε μια καθοριστική στιγμή για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της Metlen Energy & Metals και Πρόεδρος της European Metals, απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση της «Πράξης για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας» (Industrial Accelerator Act).

Δύο ημέρες μετά την εκ νέου αναβολή της δημοσίευσης του νομοθετήματος, από τις 26 Φεβρουαρίου στις 4 Μαρτίου, ο Ευάγγελος Μυτιληναίοςλής της European Metals, παρενέβη δημόσια, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην εφαρμογή του.

Η δήλωση Μυτιληναίου

Η Industrial Accelerator Act δεν πρέπει να καθυστερήσει περαιτέρω!

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2026. Η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για στρατηγική αυτονομία, ενώ επιτρέπει τη διάβρωση της βιομηχανικής της βάσης.

Τα μέταλλα και οι ενεργοβόρες βιομηχανίες δεν είναι προαιρετικοί τομείς -αποτελούν το θεμέλιο των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης, των υποδομών της, της μεταποίησης και της τεχνολογικής της ηγεσίας. Εάν η παραγωγή εγκαταλείψει την Ευρώπη, καθίσταται εξαρτημένη από τρίτους για τα υλικά που τροφοδοτούν την οικονομία της και διασφαλίζουν την κυριαρχία της.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία μετάλλων αποτελεί ζωτικό στοιχείο των μελλοντικών μας σχεδίων για την απανθρακοποίηση, την ψηφιοποίηση και την υπεράσπιση των ελευθεριών μας. Ο Νόμος για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή (σ.σ. Industrial Accelerator Act) πρέπει να αναγνωρίσει τη στρατηγική αξία των μετάλλων που παράγονται στην Ευρώπη.

Υποστηρίζουμε σθεναρά τον επίτροπο Στεφάν Σεζουρνέ στις προσπάθειές του να ενισχύσει τη βιομηχανική ικανότητα της Ευρώπης μέσω ενός ισχυρού Νόμου για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή, ο οποίος πρέπει να έχει τα μέταλλα στον πυρήνα του. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις στηρίζουν επιθετικά τις εγχώριες βιομηχανίες τους, η Ευρώπη οφείλει να είναι εξίσου σαφής ως προς τις προτεραιότητές της και να δράσει γρήγορα και αποφασιστικά -όχι να διστάζει επί εβδομάδες, μήνες ή χρόνια.

Το ενεργειακό κόστος παραμένει διαρθρωτικά υψηλότερο από ό,τι σε ανταγωνιστικές περιοχές. Οι εμπορικές πιέσεις αυξάνονται. Το κανονιστικό και το κόστος άνθρακα αποθαρρύνουν τις επενδύσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, η καθυστέρηση του Νόμου για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή στέλνει λανθασμένο μήνυμα προς τη βιομηχανία και τις αγορές. Ο αποκλεισμός των μετάλλων από τους στρατηγικούς τομείς στέλνει ακόμη χειρότερο μήνυμα στους επενδυτές σχετικά με τις προθέσεις της Ευρώπης για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Η αρχή θα πρέπει να είναι απλή: η ευρωπαϊκή δημόσια χρηματοδότηση πρέπει, εντός εύλογων ορίων, να δίνει προτεραιότητα στη δυναμικότητα παραγωγής μετάλλων που βρίσκεται στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι προστατευτισμός -είναι οικονομική ασφάλεια.

Η στρατηγική αυτονομία ξεκινά από την παραγωγή. Εάν χάσουμε τα μέταλλα και άλλες θεμελιώδεις βιομηχανίες, χάνουμε μόχλευση, ανθεκτικότητα και έλεγχο επί του ίδιου μας του μέλλοντος.

Η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει: θα παράγουμε μέταλλα στην Ευρώπη ή θα εξαρτόμαστε από άλλους για τη μελλοντική μας οικονομική ασφάλεια; Ο Νόμος για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή αποτελεί δοκιμασία αυτής της επιλογής.

Ευάγγελος Μυτιληναίος

Εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen Energy & Metals

Πρόεδρος της European Metals