ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 9,9% στις οικοδομικές άδειες τον Νοέμβριο του 2025

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας για το μήνα Νοέμβριο 2025.

Ειδικότητα:

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, στο σύνολοτης Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.910 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 659.758m2 επιφάνειας και 3.011.364 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 9,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,αύξηση κατά 10,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 17,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025ανήλθαν σε 2.886 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 645.114 m2 επιφάνειας και 2.926.071 m3όγκου, παρουσιάζονταςαύξηση κατά 9,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 9,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 14,8% στονόγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, στο σύνολο της Χώρας,ανήλθαν σε 24 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 14.644 m2 επιφάνειας και 85.293 m3όγκου. Το ποσοστόσυμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Νοέμβριο 2025,είναι 2,8%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Δεκέμβριο 2024 έως τον Νοέμβριο 2025, το μέγεθοςτης Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολοτης Χώρας, ανήλθε σε 30.173 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.589.051 m2 επιφάνειας και 30.543.631 m3όγκου.Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2023 - Νοεμβρίου 2024 παρατηρήθηκε μείωση κατά 1,4% στον αριθμό τωνοικοδομικών αδειών, μείωση κατά 8,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,8% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Δεκεμβρίου 2024 - Νοεμβρίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στοσύνολο της Χώρας, μείωση κατά 1,3% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 8,7% στην επιφάνειακαι μείωση κατά 4,8% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2023 - Νοεμβρίου 2024 (Πίνακας 4).Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρωπερίοδο, είναι 3,2%.

Το εντεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2025, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας,μείωση κατά 2,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 10,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 5,0% στονόγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εντεκάμηνο του έτους 2024 (Πίνακας 5). Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 2,8% στον αριθμό τωνοικοδομικών αδειών, μείωση κατά 10,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,8% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδοΙανουαρίου - Νοεμβρίου 2024.