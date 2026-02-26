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Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διαθέσιμοι μέσω του gov.gr 12.375 τίτλοι Προπτυχιακών Σπουδών
Ειδήσεις
16:05 - 26 Φεβ 2026

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διαθέσιμοι μέσω του gov.gr 12.375 τίτλοι Προπτυχιακών Σπουδών

Reporter.gr Newsroom
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Διαθέσιμοι μέσω του gov.gr είναι από σήμερα 12.375 τίτλοι Προπτυχιακών σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Οι απόφοιτοι με έτος εισαγωγής 1983-1984 και έπειτα, μπορούν να εκδώσουν ψηφιακά αντίγραφο του τίτλου προπτυχιακών σπουδών τους μέσω του ptyxia.gov.gr.

Σύμφωνα με το κοινό δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) είναι το 24ο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα που εντάσσεται στην υπηρεσία, για τα τμήματα:

  • Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (ΕΦΠ)
  • Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (ΔΔΦΠ)
  • Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΕΖΠ)
  • Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ)
  • Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (ΕΤΔΑ)
  • Βιοτεχνολογίας (ΒΙΟ)
  • Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΟΑ)
  • Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΙΓΕΣΕ)
  • Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ)

Για την έκδοση του ψηφιακού αντιγράφου του πτυχίου τους, οι απόφοιτοι προπτυχιακών σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μπορούν να αναζητήσουν την υπηρεσία μέσω gov.gr στην Κατηγορία «Εκπαίδευση» και την υποκατηγορία «Πανεπιστήμια και φοίτηση» ή απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptyxia.gov.gr.

Οι απόφοιτοι, αφού συνδεθούν με κωδικούς πρόσβασης TaxisNet και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους, μπορούν να εκδώσουν ψηφιακά αντίγραφα των πτυχίων τους, με μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr, διασφαλίζοντας τη γνησιότητα του εγγράφου. Με αυτόν τον τρόπο, το αρχείο των τίτλων σπουδών μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά ή να κατατεθεί εκτυπωμένο αντίγραφο του.

Η γνησιότητα των αντιγράφων επαληθεύεται εύκολα και γρήγορα μέσω της εφαρμογής docs.gov.gr/validate, πληκτρολογώντας τον μοναδικό κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου.

Επιπλέον, τα πτυχία αυτά μπορούν να επισημειωθούν ηλεκτρονικά με τη σφραγίδα της Χάγης μέσω της πλατφόρμας e-apostille.gov.gr, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να αποστείλουν τα πτυχία τους στο εξωτερικό με λίγα μόνο κλικ, αντί για δύο επισκέψεις με φυσική παρουσία.

Μέσω του ptyxia.gov.gr διατίθενται πλέον ηλεκτρονικά περισσότεροι από 752.000 τίτλοι σπουδών από 24 Ιδρύματα, καθώς και οι πράξεις ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών του ΔΟΑΤΑΠ. Μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί περίπου 195.000 χιλιάδες αντίγραφα. Αναλυτική λίστα με τα διαθέσιμα πτυχία ανά Πανεπιστήμιο μπορείτε να βρείτε στο: https://ptyxia.gov.gr/universities/. Σταδιακά, στόχος είναι να ενταχθούν όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Χώρας.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των πολιτών και των τίτλων σπουδών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

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