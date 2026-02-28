Τρία χρόνια από τα Τέμπη: Συλλαλητήρια μνήμης σε όλη τη χώρα

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 28 Φεβρουαρίου, από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και χαράχτηκε βαθιά στη συλλογική μνήμη της χώρας.

Σήμερα, ο κόσμος ετοιμάζεται να κατέβει ξανά στους δρόμους, διεκδικώντας δικαιοσύνη και σαφείς απαντήσεις, με κοινό μήνυμα «να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και από την Πάτρα έως την Κρήτη, χιλιάδες πολίτες δίνουν το «παρών» σε συγκεντρώσεις, πορείες και εκδηλώσεις μνήμης σε περισσότερες από 70 πόλεις σε όλη τη χώρα. Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών καλεί τον κόσμο να συμμετάσχει, επισημαίνοντας ότι «η φωνή μας πρέπει να ακουστεί ακόμη πιο δυνατά, για να υπάρξει πραγματική δικαίωση».

Η τρίτη επέτειος συνοδεύεται από εκτεταμένες απεργιακές δράσεις, με τη χώρα να οδηγείται σε μια μορφή μερικής «παράλυσης» — όχι λόγω αδράνειας, αλλά ως πράξη διαμαρτυρίας, μνήμης και συλλογικής ευθύνης.

Η σημερινή ημέρα αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς στις 23 Μαρτίου αναμένεται να αρχίσει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την υπόθεση. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει μεγάλη διάρκεια, εξαιτίας του εκτεταμένου υλικού της δικογραφίας και του πλήθους κατηγορουμένων και μαρτύρων, και θεωρείται καθοριστική για την απόδοση ευθυνών και την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στη σύγκρουση των δύο τρένων.

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Στις 12:00 το ραντεβού στο Σύνταγμα

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στην πλατεία Συντάγματος, μετά από κάλεσμα του Εργατικό Κέντρο Αθήνας, της ΑΔΕΔΥ και δεκάδων σωματείων.

Εργαζόμενοι από διαφορετικούς κλάδους, καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, ενώ τα θέατρα αναμένεται να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες τους, ως ελάχιστο φόρο τιμής και έμπρακτη ένδειξη αλληλεγγύης.

«Δεν είναι ώρα σιωπής»

Οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς συμμετέχουν με στάσεις εργασίας, φροντίζοντας ωστόσο να διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών προς το κέντρο της Αθήνας. Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) και το Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 9:00 έως τις 21:00.

Σε ανακοίνωσή τους, τα σωματεία των σταθερών συγκοινωνιών τονίζουν ότι «τρία χρόνια μετά, η οργή παραμένει ζωντανή και η απαίτηση για δικαιοσύνη ηχεί πιο δυνατά από ποτέ». Υπενθυμίζουν πως ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν και 11 σιδηροδρομικοί, κάνοντας λόγο για διαχρονικές ελλείψεις σε προσωπικό και σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. «Δεν είναι η ώρα της σιωπής. Είναι η ώρα της φωνής και του αγώνα, για τα παιδιά που δεν έφτασαν ποτέ, για την αξιοπρέπεια της ζωής μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Τα τρένα δεν θα πραγματοποιήσουν δρομολόγια, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργία.

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Φόρος τιμής και από τους ναυτεργάτες

Ακινητοποιημένα θα παραμείνουν και τα πλοία, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία. Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει το χρέος μνήμης προς τα θύματα και αναδεικνύει τη σημασία της αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλείας σε κάθε μορφή μεταφοράς.

Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία

Από το πρωί τίθενται σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, εξαιτίας των συγκεντρώσεων. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέτρα θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Παράλληλα, λόγω των συγκεντρώσεων αλλάζουν και τα δρομολόγια των ΜΜΜ (δείτε εδώ πώς θα κινηθούν στην Αττική).

Συλλαλητήρια και στη Θεσσαλονίκη

Παράλληλα, συγκέντρωση πραγματοποιείται και στη Θεσσαλονίκη, όπου φοιτητές και μαθητές δίνουν ραντεβού στις 12:00 στο άγαλμα Βενιζέλου. Ταυτόχρονα, έξι σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί από τις 10:00 το πρωί, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας.

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης τελέστηκε χθες το βράδυ, στον ιερό ναό των Τριών Ιεραρχών στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αρχιερατικό μνημόσυνο και αγρυπνία για τα 57 θύματα της τραγωδίας. «Προσευχόμαστε για τους ανθρώπους, προσευχόμαστε για εκείνους και για την παρηγοριά των οικείων τους, ιδιαιτέρως των γονέων οι οποίοι έχασαν τα παιδιά τους και ως Εκκλησία ποτέ δεν θα πάψουμε να προσευχόμαστε γιατί αυτό είναι το κύριο έργο μας», ανέφερε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος. Μετά τα μεσάνυχτα ακολούθησε αγρυπνία στον ίδιο ναό.

Νωρίτερα, στα γρασίδια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου, φοιτητές διοργάνωσαν συγκέντρωση μνήμης στο μνημείο που έχει ανεγερθεί εντός του ΑΠΘ για τους 16 φοιτητές —13 του ΑΠΘ και τρεις από δύο ακόμη πανεπιστήμια— που επέβαιναν στην επιβατική αμαξοστοιχία και έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση πριν από τρία χρόνια. Άφησαν λευκά τριαντάφυλλα και γαρύφαλλα, φώναξαν συνθήματα, τήρησαν ενός λεπτού σιγή και στη συνέχεια άφησαν να υψωθούν στον νυχτερινό ουρανό 16 φαναράκια στη μνήμη τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqetcwl50kx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}