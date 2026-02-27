Επέτειος Τεμπών: Πως θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο συλλαλητήριο του Σαββάτου 28/2

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν απεργιακές κινητοποιήσεις για τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αλλαγές στη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα.

Τα σωματεία εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ προχώρησαν σε προσαρμογές των δρομολογίων, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πολιτών προς και από το συλλαλητήριο.

Μετρό

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 09:00 το πρωί και θα κινηθούν κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί κανονικά και η μεταμεσονύχτια λειτουργία το βράδυ του Σαββάτου. Τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται επίσης από τις 09:00 και μετά χωρίς διαφοροποιήσεις.

Με απόφαση της Ελληνική Αστυνομία, οι σταθμοί «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα παραμείνουν κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση.

Η Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 09:00 έως τις 21:00. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35

Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09

Από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07

Από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02

Τραμ

Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά από τις 09:30, ενώ από τις 19:00 τα οχήματα θα αποσύρονται προοδευτικά. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναλυτικά:

Γραμμή 7

Από Ασκληπιείο Βούλας: πρώτο δρομολόγιο 09:29, τελευταίο 19:14

Από Ακτή Ποσειδώνος: πρώτο 09:56, τελευταίο 19:41

Τελευταίο δρομολόγιο από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά: 20:19

Γραμμή 6

Από Πικροδάφνη: πρώτο 09:22, τελευταίο 19:34

Από Φιξ: πρώτο 10:01, τελευταίο 20:13

Συνδυαστικά δρομολόγια Γραμμών 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη)

Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας: 10:01 – 19:37

Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ: 09:29 – 19:00

Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ: 09:56 – 18:56

Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος: 10:01 – 19:01

Σιδηρόδρομος – Προαστιακός

Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για τη λειτουργία λεωφορείων και τρόλεϊ. Ωστόσο, εκτιμάται ότι θα κινηθούν τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η συμμετοχή στις συγκεντρώσεις.

Σε 24ωρη απεργία η ΠΝΟ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχωρά από αύριο τα ξημερώματα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άτομα.

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει από τις 00:01 τα ξημερώματα έως τις 24:00 τα μεσάνυχτα, όπως έχει αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από το πρωί του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ενώ παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.