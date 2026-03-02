Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος

Στην κάλπη προσήλθαν συνολικά 454 εισαγγελείς. Από την καταμέτρηση προέκυψαν 435 έγκυρα ψηφοδέλτια, 6 άκυρα και 13 λευκά, όπως ανακοίνωσε η εφορευτική επιτροπή.
Με βάση τα αποτελέσματα, και σύμφωνα με το καταστατικού της Ένωσης, ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται κατά σειρά εκλογής οι εξής:
ΣΚΑΦΙΔΑ Αρετή Αντεισαγγελέας Εφετών 180
ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ Δημήτριος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 162
ΔΕΛΛΗΒΕΗΣ-ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ Θεολόγος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 151
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Αγγελική Αντεισαγγελέας Εφετών 149
ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Ειρήνη Εισαγγελέας Εφετών 140
ΝΑΪΝΤΟΣ Χρήστος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 135
ΚΥΠΡΙΤΙΔΗΣ Νικόλαος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 94
ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 89
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Σοφία-Στυλιανή Εισαγγελέας Πρωτοδικών 86
Παράλληλα, για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν :
ΚΑΤΕΒΑΤΗΣ Ανδρέας Εισαγγελέας Εφετών 199
ΤΟΛΙΟΥ Γεωργία Εισαγγελέας Πρωτοδικών 154
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Νικόλαος Αντεισαγγελέας πρωτοδικών 77
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τις αμέσως επόμενες ημέρες.