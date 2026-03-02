Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος

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Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, με τη συμμετοχή εισαγγελικών λειτουργών από όλους τους βαθμούς.

Στην κάλπη προσήλθαν συνολικά 454 εισαγγελείς. Από την καταμέτρηση προέκυψαν 435 έγκυρα ψηφοδέλτια, 6 άκυρα και 13 λευκά, όπως ανακοίνωσε η εφορευτική επιτροπή.

Με βάση τα αποτελέσματα, και σύμφωνα με το καταστατικού της Ένωσης, ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται κατά σειρά εκλογής οι εξής:

ΣΚΑΦΙΔΑ Αρετή Αντεισαγγελέας Εφετών 180

ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ Δημήτριος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 162

ΔΕΛΛΗΒΕΗΣ-ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ Θεολόγος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 151

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Αγγελική Αντεισαγγελέας Εφετών 149

ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Ειρήνη Εισαγγελέας Εφετών 140

ΝΑΪΝΤΟΣ Χρήστος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 135

ΚΥΠΡΙΤΙΔΗΣ Νικόλαος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 94

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 89

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Σοφία-Στυλιανή Εισαγγελέας Πρωτοδικών 86

Παράλληλα, για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν :

ΚΑΤΕΒΑΤΗΣ Ανδρέας Εισαγγελέας Εφετών 199

ΤΟΛΙΟΥ Γεωργία Εισαγγελέας Πρωτοδικών 154

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Νικόλαος Αντεισαγγελέας πρωτοδικών 77

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τις αμέσως επόμενες ημέρες.