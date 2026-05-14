Επιχειρήσεις
12:38 - 14 Μάι 2026

Ο Ιωάννης Μασούτης νέος πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
Με επίκεντρο τον ουσιαστικό ρόλο των σούπερ μάρκετ στην καθημερινή ζωή των νοικοκυριών, στη συγκράτηση των τιμών και στην εύρυθμη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (13/5) η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.)

Στην έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε., κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης, υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο του κλάδου σε μία περίοδο σύνθετων οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων για την ευρύτερη κοινωνία, επισημαίνοντας τη σημασία της ενιαίας εκπροσώπησης και της σταθερής παρουσίας της Ένωσης στον δημόσιο διάλογο, αλλά και της υλοποίησης πρωτοβουλιών προς όφελος των χιλιάδων καταναλωτών που επισκέπτονται τα σούπερ μάρκετ ανά την Ελλάδα καθημερινά για να προμηθευτούν τα βασικά είδη του νοικοκυριού τους.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Διευθυντής της Ε.Σ.Ε., κ. Απόστολος Πεταλάς, παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες για το 2026 και εστίασε στο ισχυρό αποτύπωμα του κλάδου για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, ενός κλάδου που βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τα νοικοκυριά μέσα από 3.800 καταστήματα ανά την Ελλάδα, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες της χώρας, στηρίζει έμπρακτα τους Έλληνες παραγωγούς και έχει υλοποιήσει πάνω από 3.5 δις επενδύσεις την τελευταία 10ετία, αλλά και προσφορές - εκπτώσεις που σε αξία ξεπερνούν τα 5 δις τα τελευταία τρία χρόνια, προς όφελος του καταναλωτή.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε., κατόπιν ολοκλήρωσης της θητείας της προηγούμενης διοίκησης.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.: Ιωάννης Μασούτης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Αριστοτέλης Παντελιάδης

Γραμματέας: Κωνσταντίνος Μαυροειδής

Ταμίας: Νίκος Λαβίδας

Μέλος: Λάμπρος Παπακοσμάς

Μέλος: Μιλτιάδης Φοροζίδης

Ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε. κ. Ιωάννης Μασούτης δήλωσε: «Η ανάληψη της Προεδρίας της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη τιμή αλλά και ουσιαστική ευθύνη σε μία περίοδο με αυξημένες προκλήσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά και την οικονομία συνολικά.

Ο κλάδος των σούπερ μάρκετ βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον πολίτη, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση σε βασικά αγαθά, συμβάλλοντας ενεργά στη συγκράτηση των τιμών και στη σταθερότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στόχος μας, μέσα από την ενιαία εκπροσώπηση της Ε.Σ.Ε., είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, να προωθήσουμε πρωτοβουλίες που στηρίζουν τον καταναλωτή και να συμβάλουμε ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού λιανεμπορίου».

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Απόστολος Πεταλάς συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή της Ε.Σ.Ε.

Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.) αποτελεί τον κεντρικό θεσμικό φορέα εκπροσώπησης του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών στη χώρα. Ιδρύθηκε το 2023, καλύπτοντας την ανάγκη για μια ενιαία, υπεύθυνη και τεκμηριωμένη φωνή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα, η Ε.Σ.Ε. εκπροσωπεί 19 αλυσίδες-μέλη με πανελλαδική παρουσία, συμβάλλοντας έμπρακτα στη σταθερότητας της αγοράς και στην κοινωνική ευημερία των Ελλήνων πολιτών, τόσο σε περιόδους ηρεμίας όσο και σε περιόδους έντονων πιέσεων και αβεβαιότητας, όπως αυτές που διανύουμε τα τελευταία χρόνια.

