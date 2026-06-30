ΣΕΒΕ: 51η Τακτική Γενική Συνέλευση – Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πραγματοποιήθηκε χθες 29.06.2026 η 51η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΒΕ - Συνδέσμου Εξαγωγέων, του μεγαλύτερου πανελλήνιου φορέα εξωστρέφειας στη χώρα.

Το Ανοιχτό μέρος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒΕ πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ως κεντρικού ομιλητή.

Προηγήθηκε το Κλειστό μέρος (μόνο για τα μέλη του ΣΕΒΕ), με Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον Γεώργιο Κωνσταντόπουλο, Επίτιμο Πρόεδρο ΣΕΒΕ, όπου παρουσιάστηκαν και τα Πεπραγμένα του ΣΕΒΕ για το διάστημα Ιούνιος 2025-Μάιος 2026. Χαιρετισμό απηύθυνε ο εκπρόσωπος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Θανάσης Γλαβίνας, Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης αναφέρθηκε στη νέα αναπτυξιακή ταυτότητα της πόλης, την εξέλιξη μεγάλων έργων (6ος προβλήτας ΟΛΘ, Επιχειρηματικό Πάρκο Γκόνου, Σιδηροδρομικές διασυνδέσεις) και συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως τα 2,9 δισ. ευρώ επιχειρηματικής ρευστότητας, που είναι το συνολικό ποσό που έχει διοχετευθεί από το 2019 μέχρι σήμερα αποκλειστικά στις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης μέσω ΕΣΠΑ, Ταμείου Ανάκαμψης και Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. «Δεν θέλουμε και δεν μας αξίζει μια Θεσσαλονίκη που απλώς θα διακινεί προϊόντα άλλων αλλά μια Μητρόπολη που θα παράγει και θα εξάγει τη δική της καινοτομία. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε την έρευνα από ακαδημαϊκή δαπάνη σε εξαγωγικό πλεονέκτημα», υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης.

Στο ανοικτό μέρος της Συνέλευσης, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Σπύρος Τζελέπης, Αντιδήμαρχος Καινοτομίας, Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, Εθελοντισμού και Νεολαίας του Δήμου Θεσσαλονίκης ανέφερε στον χαιρετισμό του ότι ο ΣΕΒΕ βρίσκει γόνιμο πεδίο δράσης σε μια Θεσσαλονίκη που έχει ανεβάσει πλέον τον πήχη ψηλά, εκεί που επιτάσσει η πλούσια ιστορία της. Η πόλη μας έχει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να εξελιχθεί στο σημαντικότερο εξαγωγικό και διαμετακομιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής, σε μια πραγματική μητρόπολη των logistics και της εξωστρέφειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η μέγιστη αξιοποίηση του λιμανιού με την επέκταση του 6ου Προβλήτα, η ενίσχυση των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων με τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι επενδύσεις στον τομέα των logistics και της καινοτομίας συγκροτούν ένα νέο, δυναμικό αναπτυξιακό οικοσύστημα που θα ωφελήσει όχι μόνο την πόλη, αλλά και ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας–Θράκης), κ. Κώστας Γκιουλέκας, στον χαιρετισμό που απηύθυνε, υπογράμμισε η πόλη έχει πλέον αλλάξει σελίδα, καθώς οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του παρελθόντος δίνουν τη θέση τους σε έργα και απτά αποτελέσματα, γεγονός που ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση των Θεσσαλονικέων. Παράλληλα, τόνισε ότι η εξωστρέφεια αποτελεί τη φυσική προέκταση της επιχειρηματικότητας της Βόρειας Ελλάδας, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα διαθέτει τόσο μεγάλες όσο και δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη βαλκανική περιοδεία εξωστρέφειας που υλοποιείται με στόχο την ενίσχυση των διασυνοριακών συνεργασιών και τη μετατροπή της περιοχής σε αναπτυξιακή «ατμομηχανή» της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Κλείνοντας, ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ, κ. Συμεών Διαμαντίδη, για τη διαχρονική στήριξη και συμβολή του στην κοινή αυτή προσπάθεια, τονίζοντας ότι οι νέες θέσεις εργασίας και η βιώσιμη ανάπτυξη θα προέλθουν μέσα από την υγιή επιχειρηματικότητα και όχι από ξεπερασμένα κρατικοκεντρικά μοντέλα ανάπτυξης, τα οποία, όπως ανέφερε, απέδειξαν τα όριά τους κατά την προηγούμενη δεκαετία.

Ακολούθησε η ομιλία του απερχόμενου Προέδρου του ΣΕΒΕ Συμεών Διαμαντίδη, ο οποίος αρχικά αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της σημερινής συνάντησης, καθώς σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και της προεδρίας του για την περίοδο 2022–2026.

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό των δύο διετιών της θητείας του, χαρακτήρισε ως κορυφαία στιγμή της προεδρίας του τον εορτασμό των 50 χρόνων από την ίδρυση του ΣΕΒΕ. Όπως ανέφερε, η συμπλήρωση μισού αιώνα συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην ελληνική επιχειρηματικότητα αποτέλεσε όχι μόνο μια σημαντική επέτειο, αλλά και μια ευκαιρία να αναδειχθεί η διαχρονική συμβολή του Συνδέσμου στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της χώρας. Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, η επετειακή έκδοση, η μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η επετειακή Γενική Συνέλευση και το επετειακό δείπνο για τα 50 χρόνια του ΣΕΒΕ, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα και της Πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle.

Παράλληλα, ο κ. Διαμαντίδης στάθηκε στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία τετραετία, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, την πρόταση για τη δημιουργία του Εμπορευματικού Κέντρου στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου, τη δημιουργία και διεθνή προβολή του συλλογικού σήματος «MACEDONIA THE GREAT», τις δράσεις που έφεραν την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια πιο κοντά στη νέα γενιά, με ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές των ΕΠΑΛ, καθώς και τη σημαντική διεύρυνση του δικτύου συνεργασιών του ΣΕΒΕ μέσω της υπογραφής μνημονίων συνεργασίας με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και θεσμικούς φορείς. Ξεχωριστή αναφορά έκανε επίσης στη συμβολή του ΣΕΒΕ στη δημιουργία της πρώτης Επώνυμης Έδρας Μικρασιατικών Σπουδών στην Ελλάδα, μιας πρωτοβουλίας που συνδέει την επιχειρηματικότητα με την ιστορική μνήμη και τον πολιτισμό.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στην ομιλία του χαρακτηριστικά τόνισε ότι «Η Ελληνική οικονομία, που για χρόνια αποτελούσε το πρόβλημα της Ευρώπης, έχει εξελιχθεί σε μια οικονομία που αναγνωρίζεται διεθνώς για τις επιδόσεις και τις προοπτικές της.

Η αλλαγή αυτή αντανακλάται και στην εξωστρέφειά της.

Η αύξηση των εξαγωγών αγαθών κατά 46% από το 2019 μέχρι σήμερα είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των ελληνικών επιχειρήσεων και των εργαζόμενων τους που αναζήτησαν νέες αγορές, επένδυσαν στην ποιότητα και μετέτρεψαν την κρίση σε ευκαιρία. Είναι όμως αποτέλεσμα και της βοήθειας από την Πολιτεία, με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ουσιαστική στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων με εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα. Προχωρούμε τώρα στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας και του πενταετούς πλάνου που εκπονήθηκε σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς με στόχο την αύξηση των εξαγωγών αγαθών κατά 45% έως το 2030 ώστε να φτάσουμε τα 70 δισ.

Η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά μια από τις πιο δυναμικές εξαγωγικές περιφέρειες της χώρας. Και λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί φυσική πύλη της Ελλάδας προς τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίσετε να διαδραματίζετε αυτόν τον δυναμικό αλλά και εθνικό ρόλο και τα επόμενα χρόνια.».

Το Ανοιχτό μέρος ολοκληρώθηκε με την απονομή δύο βραβείων. Το ετήσιο Βραβείο του ΣΕΒΕ «Χρυσός Αλέξανδρος» 2026 δόθηκε στον Παναγιώτη Τσινάβο, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, για την πολύτιμη συμβολή του στην ενδυνάμωση της εξωστρέφειας. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «θα ήθελα να αφιερώσω αυτή τη διάκριση σε όλους όσοι πιστεύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να δημιουργεί, να καινοτομεί και να πρωταγωνιστεί διεθνώς. Γιατί κάθε εξαγωγή δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική επιτυχία. Είναι μια απόδειξη ότι η χώρα μας μπορεί να κατακτά τη θέση που της αξίζει στον παγκόσμιο χάρτη.» Η Κρι Κρι, με έδρα τις Σέρρες και ιστορία από το 1954, αποτελεί μία από τις πλέον εξωστρεφείς ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες. Τα προϊόντα της εξάγονται σε περισσότερες από 45 χώρες, με το ελληνικό γιαούρτι να πρωταγωνιστεί στις διεθνείς αγορές. Το 2025 κατέγραψε πωλήσεις 328 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 60% προήλθε από τις εξαγωγές, οι οποίες τα τελευταία πέντε χρόνια αναπτύσσονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 35%.

Επιπλέον, ο Επίτιμος Aντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ Γεδεών Βούλης ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος ΣΕΒΕ για την ανεκτίμητη προσφορά του επί 24 χρόνια στον ΣΕΒΕ.

Στο πλαίσιο του κλειστού τμήματος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒΕ πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες από τις οποίες εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για τα επόμενα δύο χρόνια (2026-2028), το οποίο θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα τακτικά αιρετά μέλη (με αλφαβητική σειρά):

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέλθει σε συγκρότηση σε σώμα την Τρίτη 07.07.26 και θα εκλέξει τον νέο Πρόεδρο και τα Μέλη της νέας Διοικητικής Επιτροπής του ΣΕΒΕ.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή για διετή επίσης θητεία εξελέγησαν οι: Μαρία Αναστασιάδου, Χριστίνα Μανώση και Ευστράτιος Τσαχπίνης.

Η 51η Γενική Συνέλευση βρίσκει τον ΣΕΒΕ σε πολύ υψηλό επίπεδο ως τον μεγαλύτερο, πλέον δυναμικό και συνεχώς ενισχυμένο με νέα μέλη φορέα εξωστρέφειας και με ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα συνεχίσει το σημαντικό έργο που επιτεύχθηκε την τελευταία διετία, σε θέματα εξωστρέφειας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας όπως και σε νέους τομείς όπως αυτός της απασχόλησης και της διασύνδεσης της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση.